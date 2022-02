Izrael evakuuje rodiny diplomatov a zamestnancov z ambasády v Kyjeve

Jeruzalem 11. februára (TASR) - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v piatok informovalo, že sa chystá evakuovať rodinných príslušníkov svojich diplomatov a zamestnancov svojho veľvyslanectva v Kyjeve, čo zdôvodnilo "zhoršením situácie" na Ukrajine.



Denník The Times of Israel uvádza, že sa Izrael k takémuto kroku pristúpil v súvislosti s obavami z ruskej invázie na Ukrajinu, hoci ministerstvo vo svojom odporúčaní tento konkrétny dôvod neuvádza a nezmieňuje ani Rusko.



Izraelský rezort diplomacie vo vyhlásení zároveň vyzval Izraelčanov, aby sa vyhýbali cestám na Ukrajinu. Izraelským občanom, ktorí sa v tejto krajine už nachádzajú, zase odporučil, aby zvážili odchod z tejto krajiny a "v žiadnom prípade" sa nepribližovali k oblastiam, kde je obzvlášť vyhrotená situácia. Ministerstvo tiež vyzvalo takýchto Izraelčanov, aby sa zaregistrovali na jeho webstránke.



K evakuáciám rodín svojich diplomatov z Ukrajiny už pristúpilo viacero krajín vrátane Spojených štátov.



K oznámeniu izraelského ministerstva došlo v čase, keď britský týždenník Jewish News informoval, že židovské charitatívne organizácie sa chystajú z Ukrajiny v prípade vypuknutia vojnového konfliktu evakuovať ukrajinských židov.



Podľa denníka Haarec žije na východe Ukrajiny približne 75.000 ľudí, ktorí majú nárok na získanie izraelského občianstva.



Rusko zhromaždilo pri svojich hraniciach s Ukrajinou už viac ako 100.000 vojakov, čím vyvolalo obavy, že sa chystá na inváziu. Americký minister zahraničný vecí Antony Blinken v piatok povedal, že Rusko presúva do blízkosti ukrajinských hraníc stále viac vojakov, pričom varoval, že invázia na Ukrajinu by sa mohla začať kedykoľvek, dokonca aj počas práve prebiehajúcich olympijských hier v Pekingu.



Moskva akékoľvek útočné plány popiera a zároveň žiada od NATO a USA bezpečnostné záruky, že sa Aliancia nebude rozširovať ďalej na východ, čo sa týka hlavne Ukrajiny a Gruzínska.