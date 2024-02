Gallant označil záchranu dvoch rukojemníkov za bod zlomu

Jeruzalem 12. februára (TASR) - Izraelský minister obrany Joav Gallant sa v pondelok stretol s príslušníkmi špeciálnych jednotiek, ktoré oslobodili dvoch rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Označil to za zlomový bod vo vojne proti hnutiu Hamas. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Hamas je zraniteľné a rozumie, že sa dokážeme dostať na akékoľvek miesto," uviedol Gallant vo videozázname. "Pozdvihli ste nášho ducha. Deň, keď nastanú ďalšie operácie, nie je ďaleko," dodal.



Upozornil, že väčšinu rukojemníkov z Pásma Gazy sa domov podarí dostať prostredníctvom dohody a nie vojenskými akciami.



Izraelská armáda v spolupráci so spravodajskou službou Šin Bet a políciou v meste Rafah na juhu Pásma Gazy oslobodila dvoch rukojemníkov vo veku 60 a 70 rokov. Palestínski teroristi z Hamasu ich zajali pri vpáde do Izraela 7. októbra.



Palestínski teroristi vtedy zabili vyše 1100 ľudí a ďalších 250 uniesli. Izraelská armáda následne spustila letecké útoky a pozemnú ofenzívu v Pásme Gazy s cieľom zničiť Hamas.



V rukách Hamasu je v súčasnosti podľa izraelskej vlády stále 136 ľudí, najmenej 30 už nežije. Armáda v pondelok zopakovala, že sa bude naďalej všemožne snažiť priviesť týchto rukojemníkov domov.