Ganc vylúčil povolebné rokovania s arabským Spoločným zoznamom

Jeruzalem 12. februára (TASR) - Líder izraelského centristického bloku Modrá a biela (Kachol lavan) Benny Ganc nebude vytvárať vládu s blokom štyroch arabských strán Spoločná kandidátka, ak bude po nadchádzajúcich parlamentných voľbách poverený zostavením nového vládneho kabinetu. Informoval o tom v stredu denník The Times of Israel.



Počas predvolebnej kampane v arabských komunitách na severe Izraela Ganc v utorok povedal, že ako premiér bude "pracovať na realizácii" mierového plánu, ktorý 28. januára predstavil americký prezident Donald Trump.



Na stretnutí s občanmi Ganc tiež vyhlásil, že Izrael "nemôže tolerovať podporu terorizmu alebo sa vyhýbať jeho odsúdeniu". Narážal tým na vyjadrenia arabskej kandidátky Hiby Jazbakovej, ktorá sa nedávno pochvalne vyjadrila o ľuďoch odsúdených za útoky v Izraeli.



Ganc vyhlásil, že nemá "strach rokovať s legitímnou politickou stranou", zdôraznil však, že Spoločný zoznam nebude súčasťou vlády, ktorú bude formovať.



Vysvetlil, že rozdiely v názoroch na otázky štátu a bezpečnosti medzi ním a arabskými politikmi sú "hlboké a nezmieriteľné".



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok v reakcii na tieto Gancove vyhlásenia vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter napísal, že Ganc "klamal verejnosť. Bez podpory (arabských poslancov) Ahmada Tíbího, Ajmana Údu a Spoločného zoznamu v Knesete nebude Ganc schopný vytvoriť vládu. Voliči Modrej a bielej prechádzajú k (strane) Jednota (Likud), pretože vedia, že iba Likud pod mojím vedením môže vytvoriť silnú a bezpečnú pravicovú vládu."



Gancove výroky na stretnutiach s voličmi boli reakciou na vyhlásenia lídra koalície Spoločný zoznam Ajmana Údu, ktorý v utorok vyhlásil, že po voľbách 2. marca Ganca ako predsedu vlády nepodporí, pokiaľ verejne a jasne neodmietne niektoré body amerického mierového plánu.



Ide konkrétne o prevod niektorých arabských izraelských miest do palestínskeho štátu a rozšírenie izraelskej suverenity na údolie rieky Jordán a ďalšie oblasti západného brehu Jordánu.



Ganc neskôr ubezpečil, že "žiadny izraelský, židovský alebo arabský občan nebude donútený sťahovať sa do inej krajiny".



K druhej požiadavke sa nevyjadril, ale zdôraznil, že má v úmysle implementovať Trumpov mierový plán.



Denník The Times of Israel v stredu označil za nepravdepodobné, že by Ganc bez podpory Spoločného zoznamu mal po voľbách 2. marca dostatočnú podporu pre vznik svojej vlády. Ganc pritom stále verí, že sa mu podarí Netanjahua zosadiť z funkcie premiéra.



Prieskumy verejnej mienky však naďalej vedie pravicovo-náboženský blok vedený Netanjahuom.



V utorok sa na margo Trumpovho plánu vyjadril aj palestínsky prezident Mahmúd Abbás, ktorý ho vo svojom prejave na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku odmietol, označil ho za "izraelsko-americký", pričom upozornil, že palestínskemu ľudu suverenitu neprinesie.



"Odmietame plán, ktorý spochybňuje legitímne práva Palestínčanov," vyhlásil Abbás a dodal, že "tento návrh nebude základom pre mier v regióne".