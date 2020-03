V Izraeli zvolili Ganca za predsedu parlamentu

Jeruzalem 26. marca (TASR) - Lídra centristického bloku Modrá a biela Bennyho Ganca vo štvrtok zvolili za nového predsedu izraelského parlamentu (Knesetu). Informovala o tom agentúra AFP s tým, že ide o prekvapivý vývoj situácie, ktorý by mohol viesť k nebývalému spojenectvu s Ganca s jeho hlavným politickým rivalom, doterajším premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Za Ganca, ktorý bol jediným kandidátom na post predsedu parlamentu, hlasovalo v 120-člennom Knesete 74 poslancov, proti ich bolo 18. Ganc vo tejto funkcii nahradil Juliho Edelsteina z Netanjahuovej pravicovej strany Jednota (Likud), ktorý odstúpil v stredu.



Ganc hneď po zvolení vyzval na vytvorenie núdzovej vlády jednoty, čo podľa AFP naznačuje práve možné spojenectvo s Netanjahuovým blokom, ku ktorému by mohlo dôjsť v rámci snahy politikov o zvládnutie pandémie koronavírusu.



"Toto sú neobvyklé časy, ktoré volajú po neobvyklých rozhodnutiach," povedal Ganc poslancom po zvolení do funkcie. "Z tohto dôvodu mám v úmysle preskúmať (možné) vytvorenie mimoriadnej vlády jednoty," dodal.



Ganc vo štvrtok prekvapivo ohlásil svoju kandidatúru na post predsedu parlamentu. Strana Likud a jej politickí spojenci následne avizovali, že Ganca na tomto poste podporia. Denník Jerusalem Post takýto vývoj označil za dramatický zvrat situácie. Zároveň uviedol, že Gancova strana dosiahla s Likudom dohodu, ktorá by však potenciálne mohla viesť k rozpadu doterajšieho Gancovho bloku.



V Izraeli sa za ostatný rok konalo už trojo parlamentných volieb, tie posledné boli 2. marca. Vďaka ich tesným výsledkom sa krajina dlhodobo nachádza v politickom pate.



V parlamentných voľbách z 2. marca zvíťazil Likud, ktorému v 120-člennom Knesete pripadlo 36 kresiel. So svojimi spojencami z iných strán sa mu však podarilo získať len 58 kresiel, teda o tri menej, ako je požadovaná nadpolovičná väčšina.



Gancom vedený centristický blok Modrá a biela získal 33 parlamentných mandátov. Gancovi však neskôr vyslovilo podporu 61 poslancov, vrátane tých z ultrapravicovej strany Izrael, náš domov, a tiež koalície arabských strán. Podarilo sa mu teda tesne získať nadpolovičnú väčšinu.



Následne ho v pondelok prezident Reuven Rivlin poveril zostavením vlády. Ganc má na jej sformovanie mesiac. Jeho úlohu vytvoriť vládu však už vopred médiá označili za neľahkú, keďže medzi stranami, ktoré tohto politika na poste premiéra podporili, sú značné názorové rozdiely. Mnohí Izraelčania počas prebiehajúcej pandémie koronavírusu, ktorým sa v Izraeli nakazilo už vyše 2600 ľudí, Ganca i Netanjahua vyzývajú na sformovanie spoločnej vlády.