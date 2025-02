Izrael: Hamas odovzdal anonymné telo, ktoré nepatrí rukojemníčke

Tel Aviv 21. februára (TASR) - Jedno zo štyroch tiel, ktoré vo štvrtok odovzdalo palestínske militantné hnutie Hamas, nepatrí Širi Bibasovej ani žiadnemu inému izraelskému rukojemníkovi, ako tvrdil Hamas. Uviedla to v noci na piatok izraelská armáda po tom, čo úrady identifikovali pozostatky Bibasovej dvoch synov, Ariela a Kfira. Armáda obvinila Hamas z porušenia dohody o prímerí a vyzvala ho, aby odovzdal telo matky chlapcov a prepustil všetkých zvyšných rukojemníkov, píše TASR podľa agentúry AFP.



Odovzdanie štyroch tiel sa uskutočnilo prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy vo štvrtok predpoludním. Hamas vystavil rakvy zo zosnulými na pódiu a na každú z nich položil fotografiu obetí.



Podľa radikálneho hnutia malo ísť o pozostatky Širi Bibasovej a jej dvoch malých synov - Kfira a Ariela, ktorých Palestínčania uniesli z kibucu Nir Oz 7. októbra 2023 počas vpádu na juh Izraela. Štvrté telo 83-ročného Odeda Lifšica medzičasom identifikoval inštitút súdneho lekárstva na predmestí Tel Avivu. Lifčic bol podľa armády v zajatí zavraždený Palestínskym islamským džihádom.



"Počas procesu identifikácie sa zistilo, že ďalšie telo, ktoré sme dostali, nepatrí Širi Bibasovej a nenašla sa žiadna zhoda s iným uneseným. Ide o anonymné telo bez identifikácie," uvádza sa vo vyhlásení armády, ktorá to označila za "mimoriadne závažné porušenie zo strany teroristickej organizácie Hamas, ktorá je podľa dohody povinná vrátiť štyroch mŕtvych rukojemníkov". "Žiadame, aby Hamas vrátil Širi domov spolu so všetkými rukojemníkmi," zdôraznila armáda.



Totožnosť Ariela a Kfira Bibasovcov sa podľa jej vyhlásenia podarilo potvrdiť. Kfir mal v čase únosu sotva deväť mesiacov a bol najmladší unesený rukojemník. Jeho brat Ariel bol vtedy štvorročný. Armáda s odvolaním sa na posudky a dostupné spravodajské informácie uviedla, že chlapcov v zajatí zabili palestínski "teroristi" v novembri 2023. Hamas predtým tvrdil, že obaja zahynuli pri izraelskom nálete počas vojny.



Ich otca a manžela Širi, Jardena Bibasa, takisto uneseného z kibucu Nir Oz, Hamas prepustil 1. februára v rámci dohody o prímerí s Izraelom.



Hamas a jeho spojenci pri svojom útoku na kibuce a mošavy na juhu Izraela zajali 251 ľudí. Izraelská armáda tvrdí, že do štvrtkového odovzdania tiel bolo v Pásme Gazy 70 rukojemníkov vrátane 35 mŕtvych.



Vpád palestínskych kománd a terorizovanie obyvateľov na juhu Izraela neprežilo najmenej 1211 ľudí, väčšinou civilistov. Odvetná vojenská operácia izraelskej armády - najprv letecká, neskôr aj pozemná - v Pásme Gazy si vyžiadala najmenej 48.319 obetí. Väčšinu z nich tiež tvoria civilisti.