Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. október 2025Meniny má Lukáš
< sekcia Zahraničie

Izrael: Hamas odovzdal Červenému krížu telo ďalšieho rukojemníka

.
Príslušníci Hamasu stráži vozidlá, ktoré prevážajú prepustených izraelských rukojemníkov smerom k izraelskej hranici v Khan Younis, južná časť Pásma Gazy, pondelok, 13. október 2025. Foto: TASR/AP

Informáciu o odovzdaní ďalšieho tela potvrdil aj úrad predsedu izraelskej vlády Benjamina Netanjahua.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jeruzalem/Tel Aviv 18. októbra (TASR) — Izraelská armáda v piatok uviedla, že palestínske militantné hnutie Hamas v rámci dohody o prímerí odovzdalo Červenému krížu v Pásme Gazy telesné pozostatky ďalšieho rukojemníka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Podľa informácií Červeného kríža bola rakva s mŕtvym rukojemníkom odovzdaná a je na ceste k vojakom IDF (izraelské ozbrojené sily) v Pásme Gazy,“ uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády.

Tá neskôr oznámila, že rakva opustila Pásmo Gazy a je na území Izraela.

Informáciu o odovzdaní ďalšieho tela potvrdil aj úrad predsedu izraelskej vlády Benjamina Netanjahua s tým, že bude prevezené do forenzného ústavu v Tel Avive na identifikáciu. Tento proces môže trvať aj dva dni.

Na základe dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, Hamas v pondelok prepustil 20 živých rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy od 7. októbra 2023, ale zatiaľ odovzdal len deväť z 28 tiel mŕtvych rukojemníkov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss

STROM ROKA: Ocenenie získala 150-ročná jabloň