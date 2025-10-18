< sekcia Zahraničie
Izrael: Hamas odovzdal Červenému krížu telo ďalšieho rukojemníka
Informáciu o odovzdaní ďalšieho tela potvrdil aj úrad predsedu izraelskej vlády Benjamina Netanjahua.
Autor TASR
Jeruzalem/Tel Aviv 18. októbra (TASR) — Izraelská armáda v piatok uviedla, že palestínske militantné hnutie Hamas v rámci dohody o prímerí odovzdalo Červenému krížu v Pásme Gazy telesné pozostatky ďalšieho rukojemníka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Podľa informácií Červeného kríža bola rakva s mŕtvym rukojemníkom odovzdaná a je na ceste k vojakom IDF (izraelské ozbrojené sily) v Pásme Gazy,“ uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády.
Tá neskôr oznámila, že rakva opustila Pásmo Gazy a je na území Izraela.
Informáciu o odovzdaní ďalšieho tela potvrdil aj úrad predsedu izraelskej vlády Benjamina Netanjahua s tým, že bude prevezené do forenzného ústavu v Tel Avive na identifikáciu. Tento proces môže trvať aj dva dni.
Na základe dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, Hamas v pondelok prepustil 20 živých rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy od 7. októbra 2023, ale zatiaľ odovzdal len deväť z 28 tiel mŕtvych rukojemníkov.
