Izrael: Hamas odpálil rakety z humanitárnej zóny na juhu Gazy

Gaza/Tel Aviv 7. decembra (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok uviedla, že militanti z Hamasu odpálili niekoľko rakiet z tzv. humanitárnej zóny v Pásme Gazy, ktorá by mala slúžiť ako bezpečné útočisko pre evakuované obyvateľstvo.



Podľa izraelskej armády Hamas na odpálenie rakiet využil zariadenie umiestnené v blízkosti objektov OSN v oblasti al-Mawásí, ktorá leží na pobreží Stredozemného mora neďaleko hraníc Gazy s Egyptom, informuje agentúra DPA.



Odpálenie rakiet podľa armády vyvolalo obavy civilistov nachádzajúcich sa v humanitárnej zóne al-Mawásí, ktorí v panike vybiehali zo svojich stanov.



Militanti podľa nej z tejto zóny v stredu popoludní odpálili 12 rakiet na oblasť mesta Beer Ševa v južnom Izraeli. Jeden z vystrelených projektilov dopadol ešte na území Pásma Gazy. Obete ani zranenia hlásené neboli, ale jedna zo striel podľa izraelských médií zasiahla parkovisko.



Najmenej jedna ďalšia raketa bola podľa Izraela odpálená z blízkosti ďalšej humanitárnej zóny v oblasti mesta Rafah. Izraelská armáda v tejto súvislosti opäť obvinila Hamas z toho, že využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty.



Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas to popiera.



Izrael už koncom októbra, pri spustení pozemnej ofenzívy v Gaze, vyzval tamojších obyvateľov, aby sa evakuovali zo severu na juh tento pobrežnej enklávy, predovšetkým do oblasti al-Mawásí, ktorá bola vyhlásená za humanitárnu bezpečnú zónu.



Tento týždeň sa však izraelská ofenzíva rozšírila aj na juh Pásma Gazy. Do relatívne malej zóny v oblasti mesta al-Mawásí sa podľa svedkoch uchýlili tisíce rodín, ale situácia sa začala v posledných dňoch zhoršovať aj tam.



Medzinárodné humanitárne organizácie však upozorňujú, že miestni civilisti na tomto husto obývanom území už prakticky nemajú kam ujsť. Kritizujú tiež skutočnosť, že Izrael síce deklaroval vznik tzv. bezpečných zón, ale nedohodol sa na tom aj s Hamasom.