Izrael: Hamas reagoval na naše útoky raketami

Gaza 20. marca (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok vypálilo rakety na Tel Aviv v reakcii na obnovené izraelské útoky v Pásme Gazy. Izraelská armáda uviedla, že jednu z rakiet zneškodnila, dve ďalšie dopadli do neobývanej oblasti. Počet obetí od utorkových útokov Izraelu podľa palestínskych orgánov presiahol 500. TASR o tom píše na základe správ agentúr AFP a AP.



"Brigády Izz ad-Dína al-Kassáma bombardovali mesto Tel Aviv hlboko vo vnútri okupovaných území paľbou rakiet M90 v reakcii na sionistické masakry proti civilistom," uviedol Hamas v oficiálnom vyhlásení. Ide o jeho prvý raketový protiútok počas najnovšej vlny bojov v Pásme Gazy.



Izrael potvrdil, že registroval tri rakety odpálené z enklávy, pričom jeho letectvo "úspešne zachytilo jeden projektil a ďalšie dva projektily dopadli do otvorenej oblasti", ozrejmila armáda. Obete ani zranení nie sú hlásené.



Agentúra civilnej obrany v Pásme Gazy vo štvrtok uviedla, že počet obetí od utorkového obnovenia izraelských útokov stúpol na vyše 500.



Izraelská armáda vo štvrtok obnovila blokádu severnej časti Pásma Gazy. Obyvateľov varovala, aby nepoužívali hlavnú dopravnú trasu smerujúcu na sever enklávy. Prechod na jej juh bude povolený len po pobrežnej ceste.



Izrael v utorok obnovil nálety v Pásme Gazy a na jeho severe v stredu spustil aj pozemné útoky. Premiér Benjamin Netanjahua uviedol, že v nich bude pokračovať, kým Hamas nezničí a všetci rukojemníci nebudú prepustení.



V Pásme Gazy platilo od 19. januára prímerie, ktoré zastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúcu vojnu medzi Izraelom a Hamasom. Prvá fáza prímeria sa skončila pred takmer dvoma týždňami a obe strany sa nedohodli na jej pokračovaní či postupe do druhej fázy.