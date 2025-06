Izrael: Hamas využíva utrpenie v Pásme Gazy ako zbraň

Tel Aviv 12. júna (TASR) - Izrael vo štvrtok obvinil militantné hnutie Hamas, že využíva utrpenie v Pásme Gazy ako zbraň. Humanitárna nadácia v Gaze (GHF) predtým obvinila Hamas zo zabitia piatich svojich pracovníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Po vyhrážkach, klamstvách a narušeniach sa zmenili na chladnokrvných vrahov,“ napísalo izraelské ministerstvo na platforme X. „Hamas mení utrpenia v Gaze na zbraň - odopiera jedlo, zameriava sa na záchrancov života a zatracuje svojich vlastných ľudí... neukázali žiadne zľutovanie,“ vyhlásil rezort diplomacie.



GHF uviedla, že v stredu neskoro večer autobus so zamestnancami „brutálne napadol Hamas“, keď smeroval do distribučného centra neďaleko mesta Chán Júnis. „Najmenej päť ľudí zahynulo, niekoľko ďalších utrpelo zranenia a existujú obavy, že niektorých členov nášho tímu odviedli ako rukojemníkov,“ upresnila nadácia.



Podľa civilnej obrany v Pásme Gaze zahynuli od spustenia distribučných centier GHF desiatky Palestínčanov na ceste do týchto stredísk. Zároveň tvrdí, že izraelské sily v stredu zabili 31 ľudí čakajúcich na poskytnutie humanitárnej pomoci. Izraelská armáda nereagovala na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie k údajným úmrtiam.



Humanitárnu nadáciu pre Gazu zriadil Izrael so Spojenými štátmi. Organizácia Spojených národov a ďalšie medzinárodné humanitárne agentúry vyhlásili, že nebudú spolupracovať s nadáciou, pretože do svojho fungovania nezapája Palestínčanov a obchádza OSN. Izraelská vláda chce, aby nadácia zodpovedala za prerozdeľovanie dodávok humanitárnej pomoci aj v budúcnosti. Nový mechanizmus rozdeľovania pomoci v distribučných centrách má podľa nej zabrániť Hamasu zmocniť sa humanitárnych dodávok.