< sekcia Zahraničie
Herzog vyjadril solidaritu s Ukrajinou počas telefonátu so Zelenskyjm
Úrad izraelského lídra podotkol, že prezidenti „diskutovali aj o významných medzinárodných snahách vedených prezidentom Trumpom".
Autor TASR
Jeruzalem 26. februára (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog vyjadril vo štvrtok počas telefonátu s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským „úprimnú sústrasť a solidaritu“ s Ukrajinou pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie, uviedla kancelária izraelského lídra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prezident Herzog vyjadril svoju najúprimnejšiu sústrasť prezidentovi Zelenskému a ukrajinskému ľudu pre devastujúce straty na životoch a ponúkol svoje modlitby za všetkých, ktorí utrpeli fyzické či psychické zranenia,“ uvádza stanovisko kancelárie prezidenta.
„Herzog počas telefonátu pripomenul podporu Izraela pre Ukrajinu v nedávnom hlasovaní na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, ako aj pokračujúce úsilie Izraela poskytovať humanitárnu pomoc osobám, ktoré zasiahla vojna,“ skonštatovalo stanovisko.
Úrad izraelského lídra podotkol, že prezidenti „diskutovali aj o významných medzinárodných snahách vedených (americkým) prezidentom (Donaldom) Trumpom na ukončenie vojny a strašného utrpenia a strát na ľudských životoch“.
Ruská invázia otriasla celým svetom a začala jeden z najkrvavejších a najničivejších konfliktov v Európe od čias druhej svetovej vojny. Boje si vyžiadali už desaťtisíce civilných obetí a státisíce obetí z radov vojakov na oboch stranách. Milióny Ukrajincov opustili svoj domov a rozsiahle oblasti zdevastovali útoky. Rokovania o prímerí medzi oboma stranami doposiaľ nedokázali zastaviť boje.
„Prezident Herzog vyjadril svoju najúprimnejšiu sústrasť prezidentovi Zelenskému a ukrajinskému ľudu pre devastujúce straty na životoch a ponúkol svoje modlitby za všetkých, ktorí utrpeli fyzické či psychické zranenia,“ uvádza stanovisko kancelárie prezidenta.
„Herzog počas telefonátu pripomenul podporu Izraela pre Ukrajinu v nedávnom hlasovaní na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, ako aj pokračujúce úsilie Izraela poskytovať humanitárnu pomoc osobám, ktoré zasiahla vojna,“ skonštatovalo stanovisko.
Úrad izraelského lídra podotkol, že prezidenti „diskutovali aj o významných medzinárodných snahách vedených (americkým) prezidentom (Donaldom) Trumpom na ukončenie vojny a strašného utrpenia a strát na ľudských životoch“.
Ruská invázia otriasla celým svetom a začala jeden z najkrvavejších a najničivejších konfliktov v Európe od čias druhej svetovej vojny. Boje si vyžiadali už desaťtisíce civilných obetí a státisíce obetí z radov vojakov na oboch stranách. Milióny Ukrajincov opustili svoj domov a rozsiahle oblasti zdevastovali útoky. Rokovania o prímerí medzi oboma stranami doposiaľ nedokázali zastaviť boje.