Izrael: Hizballáh ťahá Libanon do vojny, v ktorej môže len stratiť

Jeruzalem 22. októbra (TASR) - Libanonské proiránske militantné hnutie Hizballáh ťahá Libanon do vojny, vyhlásil v nedeľu Izrael. Riziko vojny vyvolávajú čoraz častejšie útoky na izraelsko-libanonských hraniciach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Hizballáh ťahá Libanon do vojny, v ktorej nič nezíska, no stratiť môže mnoho," uviedol v nedeľu hovorca izraelskej armády (IDF) Jonathan Conricus. Hnutie podľa neho "hrá veľmi, veľmi nebezpečnú hru" a "eskaluje situáciu". "Naozaj je Libanon ochotný ohroziť to, čo zostalo z libanonskej prosperity a nezávislosti, v mene teroristov v Gaze?" dodal hovorca.



Hizballáh je spojencom palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré 7. októbra zaútočilo na Izrael, čo viedlo k vzniku ozbrojeného konfliktu. Izrael prisľúbil, že Hamas zničí a v súčasnosti preto podniká opakované vzdušné útoky na pásmo Gazy.



Zároveň prichádza aj k prestrelkám na severných hraniciach Izraela s Libanonom a rastú obavy, že Hizballáh sa snaží otvoriť na severe Izraela ďalší front, aby tak pomohol Hamasu na juhu.



Od útoku Hamasu na Izrael zahynuli pri prestrelkách na izraelsko-libanonskej hranici v Izraeli už najmenej traja vojaci a jeden civilista a na juhu Libanonu prišlo o život podľa AFP najmenej 29 osôb.



Libanonský premiér Nadžíb Mikátí pritom v nedeľu uviedol, že prebieha diplomatické úsilie, ktorého cieľom je "zastaviť izraelské útoky na Libanon" a zabrániť preneseniu konfliktu v Gaze do jeho krajiny. Zároveň však uviedol, že Libanon preventívne pripravuje aj plán odozvy na núdzovú situáciu.



Hnutie Hizballáh, ktoré podporuje Irán, viedlo v roku 2006 ničivú vojnu s Izraelom. Zahynulo v nej v Libanone viac než 1200 ľudí, väčšinou civilistov. V Izraeli počas nej zahynulo 160 osôb, najmä vojakov.