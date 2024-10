Izrael: Hizballáh v priebehu pol hodiny vypálil vyše 100 rakiet

Bejrút 8. októbra (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh v utorok dopoludnia v dvoch útokoch vypálilo smerom na mesto Haifa na severe Izraela viac než 100 rakiet. Podľa denníka The Times of Israel (TOI) ide o najsilnejšiu paľbu na toto pobrežné mesto od začiatku eskalácie medzi Hizballáhom a Libanonom, informuje TASR.



Izraelská armáda pôvodne informovala, že Hizballáh vypustil približne 85 projektilov, väčšinu z nich sa však systémom protivzdušnej obrany podarilo zostreliť.



O približne pol hodinu neskôr sa v Haife a okolitých mestách znovu rozozvučali sirény a podľa armády Hizballáh vypálil ďalších 20 rakiet. Proiránske hnutie sa vzápätí prihlásilo k vyslaniu "veľkej raketovej salvy" na Haifu a jej severné predmestie.



Zranenia po útoku utrpela 70-ročná žena, ktorú zasiahol šrapnel. Podľa izraelských médií boli poškodené aj budovy, celkový rozsah škôd sa však stále preveruje.



Izraelská armáda krátko po tom uviedla, že znovu podnikla nálety na južné bejrútske predmestie Dáhíja, ktoré je známe ako bašta Hizballáhu. Podľa predchádzajúcich správ libanonských médií vykonali izraelské sily v noci na utorok najmenej desať takýchto náletov na Dáhíju.



Hizballáh útok na Haifu spustil zhruba v čase televízneho vyhlásenia svojho úradujúceho vodcu šejka Naíma Kásima, v ktorom vyjadril podporu politickým snahám o uzavretie prímeria s Izraelom zo strany predsedu libanonského parlamentu Nabía Barrího.



Zároveň však pohrozil, že jednotky Hizballáhu rozšíria svoju raketovú paľbu hlbšie do vnútrozemia Izraela, takže zo severu Izraela bude ešte viac vysídlených izraelských civilistov.