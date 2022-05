Izrael hlási prvý prípad opičích kiahní, preveruje možné ďalšie

Tel Aviv 22. mája (TASR) – Izraelské úrady oznámili, že v krajine odhalili prvý prípad nákazy opičími kiahňami. Ide o muža, ktorý sa vrátil zo zahraničia. Preverujú tiež ďalšie prípady podozrenia na toto ochorenie, informovala v nedeľu agentúra AP.



Izraelské ministerstvo zdravotníctva v sobotu večer uviedlo, že muž s opičími kiahňami sa nachádza v nemocnici v Tel Avive a je v dobrom stave. Vyzvalo tiež každého, kto sa vráti so zahraničia s horúčkou a vyrážkami, aby navštívil lekára.



Vedúca odboru verejného zdravia ministerstva zdravotníctva Šaron Alrojová-Preisová v nedeľu pre armádny rozhlas povedala, že zdravotnícke tímy skúmajú ďalšie možné prípady opičích kiahní.



Podľa AP je prípad nákazy v Izraeli zrejme tiež prvým identifikovaným na Blízkom východe.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu oznámila, že 12 členských štátov, kde sa táto choroba bežne nevyskytuje, hlásilo dosiaľ 92 potvrdených prípadov nákazy opičími kiahňami a 28 prípadov podozrenia na toto ochorenie. Organizácia očakáva, že ďalšie prípady infekcie pribudnú. V najbližších dňoch poskytne krajinám ďalšie usmernenia a odporúčania o tom, ako zmierniť šírenie nákazy.



Dostupné informácie podľa WHO naznačujú, že k prenosu z človeka na človeka dochádza prostredníctvom blízkeho fyzického kontaktu s nakazenými osobami, ktoré majú symptomatický priebeh ochorenia.



Opičie kiahne zvyčajne nie sú smrteľné, často sa však prejavujú horúčkou, bolesťami svalov, opuchom lymfatických uzlín, zimomriavkami, vyčerpanosťou a vyrážkami podobnými ovčím kiahňam. Vírus sa môže prenášať kvapôčkami vo vzduchu, ale aj kontaktom s telesnými tekutinami, krvou alebo vriedkami postihnutého.