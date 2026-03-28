< sekcia Zahraničie
Izrael hlási prvý raketový útok z Jemenu od začiatku vojny s Iránom
Od začiatku vojny s Iránom ide o prvé oficiálne vyhlásenie, v ktorom sa spomína útok z Jemenu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv 28. marca (TASR) - Izraelské ozbrojené sily v sobotu informovali o prvom odpálení rakety z Jemenu od vypuknutia vojny na Blízkom východe. Stalo sa tak po tom, čo jemenskí povstalci ako spojenci Iránu pohrozili priamou účasťou na bojoch. Informuje o tom TASR podľa správy od agentúry AFP.
„Izraelské sily identifikovali odpálenie rakety z Jemenu smerom na izraelské územie. Systémy protivzdušnej obrany sú v činnosti a zachytávajú hrozbu,“ uviedla izraelská armáda vo svojom vyhlásení.
Od začiatku vojny s Iránom ide o prvé oficiálne vyhlásenie, v ktorom sa spomína útok z Jemenu. Z Izraela zatiaľ neprišli žiadne správy o obetiach alebo škodách a podľa medializovaných informácií bola raketa zrejme úspešne zneškodnená.
Jemenskí húsíovia v piatok varovali, že sa zapoja do vojny na Blízkom východe, ak budú americko-izraelské útoky na Irán pokračovať alebo ak sa do konfliktu zapoja ďalšie krajiny.
„Potvrdzujeme, že držíme prsty na spúšti a sme pripravení na priamu vojenskú intervenciu,“ uviedli húsíovia vo svojom vyhlásení. Zároveň varovali, že zakročia aj v prípade, ak sa k USA a Izraelu pridajú ďalšie štáty alebo ak sa Červené more bude využívať na „nepriateľské operácie“.
Irán po americko-izraelských útokoch prakticky zablokoval strategický Hormuzský prieliv. Saudská Arábia ako najväčší svetový vývozca surovej ropy začala po vypuknutí vojny dodávať milióny barelov denne cez ropovod do exportných terminálov pri Červenom mori. To pomohlo zmierniť dôsledky vojny a Saudská Arábia nemusí využívať trasu cez Hormuzský prieliv, cez ktorý pred vojnou prechádzalo približne 20 percent svetových zásob ropy. AFP konštatuje, že ak by sa do boja zapojili aj húsíovia, ohrozilo by to export saudskej ropy cez Červené more.
„Izraelské sily identifikovali odpálenie rakety z Jemenu smerom na izraelské územie. Systémy protivzdušnej obrany sú v činnosti a zachytávajú hrozbu,“ uviedla izraelská armáda vo svojom vyhlásení.
Od začiatku vojny s Iránom ide o prvé oficiálne vyhlásenie, v ktorom sa spomína útok z Jemenu. Z Izraela zatiaľ neprišli žiadne správy o obetiach alebo škodách a podľa medializovaných informácií bola raketa zrejme úspešne zneškodnená.
Jemenskí húsíovia v piatok varovali, že sa zapoja do vojny na Blízkom východe, ak budú americko-izraelské útoky na Irán pokračovať alebo ak sa do konfliktu zapoja ďalšie krajiny.
„Potvrdzujeme, že držíme prsty na spúšti a sme pripravení na priamu vojenskú intervenciu,“ uviedli húsíovia vo svojom vyhlásení. Zároveň varovali, že zakročia aj v prípade, ak sa k USA a Izraelu pridajú ďalšie štáty alebo ak sa Červené more bude využívať na „nepriateľské operácie“.
Irán po americko-izraelských útokoch prakticky zablokoval strategický Hormuzský prieliv. Saudská Arábia ako najväčší svetový vývozca surovej ropy začala po vypuknutí vojny dodávať milióny barelov denne cez ropovod do exportných terminálov pri Červenom mori. To pomohlo zmierniť dôsledky vojny a Saudská Arábia nemusí využívať trasu cez Hormuzský prieliv, cez ktorý pred vojnou prechádzalo približne 20 percent svetových zásob ropy. AFP konštatuje, že ak by sa do boja zapojili aj húsíovia, ohrozilo by to export saudskej ropy cez Červené more.