V Izraeli rekordne vzrástol počet prípadov nákazy novým koronavírusom

Tel Aviv 29. júla (TASR) - Denný nárast počtu prípadov nákazy novým koronavírusom v Izraeli dosiahol dosiaľ najvyššiu úroveň. Ako v stredu oznámilo izraelské ministerstvo zdravotníctva, v utorok v krajine hlásili 2093 novoinfikovaných - najviac od začiatku pandémie, informovala agentúra DPA.



Pripomenula tiež, že hodnotu 2000 nových prípadov nákazy za deň izraelskí predstavitelia nedávno označili za hranicu pre zavedenie prísnejších obmedzení, ktoré by mohli siahať až po úplný "lockdown".



V polovici mája zaznamenával Izrael ešte dvojciferné denné nárasty nových prípadov infekcie. Po rýchlom uvoľňovaní opatrení sa však tieto počty od konca mája znova výrazne zvyšovali.



Celkovo v Izraeli dosiaľ evidujú 66.805 infikovaných. Aktívnych prípadov nákazy je v krajine aktuálne takmer 33.400, z nich 315 pacientov je vo vážnom stave. Koronavírusovej chorobe Covid-19 podľahlo v Izraeli 490 ľudí.



Hoci vládu premiéra Benjamina Netanjahua na začiatku pandémie vyzdvihovali za krízové riadenie, medzičasom je terčom protestov. Kríza zaťažuje hospodárstvo, nezamestnanosť presiahla 20 percent. Odporcovia Netanjahua vychádzajú do ulíc už niekoľko týždňov. Nový koordinátor izraelskej vlády pre boj proti pandémii Ronni Gamzu chce teraz do opatrení viac zapojiť armádu.



Kritike čelí aj minister verejnej bezpečnosti Amir Ochana, ktorého odporcovia obviňujú zo snahy potlačiť protesty proti premiérovi. Po demonštrácii pred bydliskom ministra v Tel Avive došlo v utorok večer k násilnostiam. Podľa médií sa údajní členovia pravicovej skupiny výtržníkov zamiešali medzi demonštrantov a napadli ich. Polícia oznámila zadržanie štyroch osôb za narúšanie verejného poriadku a blokovanie ciest.