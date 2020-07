Izrael hlási rekordných 1681 nových prípadov nákazy za deň

Jeruzalem 14. júla (TASR) - V Izraeli pribudlo za ostatných 24 hodín 1681 prípadov infekcie novým koronavírusom. Oznámilo to v utorok tamojšie ministerstvo zdravotníctva s tým, že ide o dosiaľ najvyšší denný prírastok, píše agentúra AP.



Izrael zareagoval na pandémiu nového koronavírusu pomerne skoro, a to zatvorením hraníc, uzavretím miest a zavedením ďalších prísnych obmedzení pohybu občanov zameraných na predchádzanie šírenia vírusu. V máji, po vyše mesiaci, sa opatrenia uvoľnili a okrem iného sa znovu otvorili aj školy. Odvtedy sa počet nových prípadov nákazy neustále zvyšuje.



Hezi Lévi z izraelského ministerstva zdravotníctva v utorok oznámil, že vláda robí všetko pre to, aby sa vyhla návratu k prísnym opatreniam zo začiatku pandémie.



"Lockdown je bezpochyby jedným z nástrojov, pri ktorých sa čo najviac snažíme o to, aby sme sa k nim nemuseli uchýliť," povedal Hezi Lévi. Kompetentné úrady však podľa neho o takejto možnosti uvažujú.



V Izraeli dosiaľ zaznamenali 41.235 prípadov nákazy novým koronavírusom; momentálne je tam oficiálne nakazených vyše 21.000 osôb. Ochoreniu COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, dosiaľ v Izraeli podľahlo najmenej 368 ľudí.