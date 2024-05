Izrael hlási úmrtie ďalšieho rukojemníka zadržiavaného v Pásme Gazy

Tel Aviv 3. mája (TASR) - Izraelská vláda v piatok oznámila úmrtie ďalšieho z rukojemníkov, ktorých hnutie Hamas zadržiava v Pásme Gazy. TASR o tom informuje na základe správ tlačových agentúr DPA a AFP.



"So zármutkom oznamujeme, že bola potvrdená vražda Drora Ora, uneseného Hamasom 7. októbra, a jeho telo sa nachádza v Gaze," uviedla vláda na sociálnej sieti X. Pripomenula, že mužovu manželku zabili vlani 7. októbra. Ich deti Alma (13) a Noam (17) boli tiež zadržiavané ako rukojemníci a Hamas ich prepustil vlani v novembri v rámci dohody o výmene väzňov a rukojemníkov. Majú ešte staršieho brata menom Jahli.



Skupina Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných uviedla, že Orovej rodine poskytne pomoc. Izraelská vláda musí podľa vyjadrení tejto skupiny vynaložiť maximálne úsilie o to, aby telá Drora a ďalších zavraždených rukojemníkov previezli do Izraela a dôstojne pochovali.



Útok Hamasu zo 7. októbra minulého roka si podľa izraelských údajov vyžiadal v Izraeli smrť 1170 ľudí, väčšinou civilistov. Okrem toho palestínske komandá do Pásma Gazy zavliekli vyše 250 rukojemníkov vrátane žien a detí.



Na prelome novembra a decembra - počas týždňového prímeria - prepustil Hamas 105 rukojemníkov výmenou za prepustenie 240 palestínskych väzňov. Izrael následne vyslovil predpoklad, že nažive zostáva menej než 100 z približne 130 rukojemníkov, ktorých Hamas naďalej zadržiava v Pásme Gazy.



Izrael na októbrový útok odpovedal masívnymi náletmi a pozemnou ofenzívou, pri ktorej v Pásme Gazy zahynulo podľa údajov miestnych úradov kontrolovaných Hamasom už viac ako 34.400 ľudí. Veľká časť Pásma Gazy je v dôsledku bojov zruinovaná a jej obyvatelia vo veľmi zlej humanitárnej situácii.