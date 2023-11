Izrael hlási vážne porušenie prímeria s Hamasom a niekoľko zranených

Tel Aviv/Gaza 28. novembra (TASR) - Izraelská armáda v utorok informovala o prvom závažnom prípade porušenia prímeria, ktoré bolo cez sprostredkovateľov dohodnuté s palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Incidenty sa odohrali na severe palestínskeho Pásma Gazy a vyžiadali si ľahké zranenia niekoľkých izraelských vojakov, napísal na svojom webe denník The Times of Israel.



Izraelská armáda tvrdí, že "v rozpore s dohodami o prímerí" boli na dvoch miestach v Pásme Gazy odpálené tri výbušné zariadenia a pri jednom z incidentov došlo aj k streľbe na jednotky izraelskej armády, ktoré paľbu opätovali.



"V oboch prípadoch boli izraelskí vojaci v rámci dohodnutých línií prímeria," dodala vo svojom vyhlásení izraelská armáda.



Hamas potvrdil konfrontáciu s izraelskou armádou, pričom hovorca jeho vojenského krídla na margo incidentov deklaroval, že palestínski ozbrojenci len reagovali na "jasné porušenie" prímeria zo strany izraelskej armády, ktoré vyústilo do ozbrojenej potýčky. Žiadne ďalšie podrobnosti hovorca neuviedol.



Hamas vo svojom vyhlásení pripomenul, že sa cíti byť viazaný dohodou, pokiaľ tak k prímeriu pristupuje aj druhá strana vojnového konfliktu. Súčasne vyzval sprostredkovateľov prímeria - Katar a Egypt -, aby na izraelské "okupačné jednotky" vyvíjali tlak, aby dodržiavali všetky podmienky prímeria "na zemi aj vo vzduchu".



Prímerie medzi Izraelom a Hamasom platí od minulého piatka a je prvou prestávkou vo vojne, ktorá trvá už viac ako sedem týždňov. Platnosť tohto prímeria sa mala skončiť v utorok ráno, ale sprostredkovateľom sa podarilo vyrokovať predĺženie platnosti dohody o ďalšie dva dni.



Súčasťou dohody je aj výmena rukojemníkov zavlečených palestínskymi radikálmi do Pásma Gazy za približne trojnásobný počet palestínskych väzňov internovaných v Izraeli. Od piatka sa do Izraela vrátilo 58 rukojemníkov rôznych národností, doplnila agentúra DPA.