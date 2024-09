Izrael hlási zásah 75 cieľov Hizballáhu, pri útokoch zahynulo 13 ľudí

Tel Aviv 26. septembra (TASR) - Izraelská armáda tvrdí, že v noci zo stredy na štvrtok zasiahla 75 cieľov militantného hnutia Hizballáh na juhu Libanonu a v údolí Bikáa pri hraniciach so Sýriou. Hnutie podľa agentúry AFP bezprostredne nehlásilo žiadne obete ani materiálne škody, informuje TASR.



Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pri nočných útokoch zahynulo najmenej 13 ľudí - deviati na severovýchode v dedine Junín a ďalší štyria na juhu v okolí obce Kana.



Vo vyhlásení izraelskej armády sa uvádza, že medzi zasiahnutými cieľmi sú sklady zbraní, raketomety, ako aj budovy a infraštruktúra používaná Hizballáhom. Na sociálnej sieti X boli zverejnené zábery z útokov.



Izraelská stanica Channel 12 medzičasom bez uvedenia zdrojov informovala, že premiér Benjamin Netanjahu nariadil armáde, aby zmiernila svoje útoky v Libanone. V posledných dňoch ich vykonala stovky, pričom iba v pondelok prišlo o život vyše 500 ľudí.



Na eskaláciu v bojoch medzi Izraelom a Hizballáhom v stredu zareagovali aj Spojené štáty americké a ich spojenci, ktorí spoločne vyzvali na trojtýždňové prímerie v Libanone. Od tohto kroku si sľubujú "vytvorenie priestoru na dosiahnutie diplomatického riešenia". Tvrdia, že boje sú "neúnosné" a predstavujú "neprijateľné riziko širšej regionálnej eskalácie".



Naopak, tento návrh prímeria vo štvrtok odmietol izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič, ktorý zároveň vyzval na "rozdrvenie" Hizballáhu. "Nepriateľ nesmie dostať čas na to, aby sa spamätal z ťažkých úderov, ktoré utrpel, a aby sa po 21 dňoch reorganizoval a pokračoval vo vojne," argumentoval Smotrič, kľúčový člen v koaličnej vláde Netanjahua.



Netanjahu stredu vyhlásil, že Izrael nezastaví svoju vojenskú operáciu proti proiránskemu hnutiu, kým sa obyvatelia Izraela nebudú môcť bezpečne vrátiť do svojich domovov na severe krajiny pri hraniciach s Libanonom.



Podobne to vidí aj Smotrič, ktorý podľa svojich slov považuje "kapituláciu Hizballáhu alebo vojnu" za "jediné spôsoby, ako vrátiť obyvateľov a bezpečnosť na sever Izraela a do celej krajiny".



Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi v stredu vojakom povedal, aby boli pripravení na možný vstup do Libanonu.