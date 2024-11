Izrael hlásil v čase prímeria incident na juhu Libanonu

Jeruzalem 27. novembra (TASR) - Izraelská armáda v stredu hlásila incident na juhu Libanonu niekoľko hodín po tom, ako vstúpila do platnosti dohoda o prímerí medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



Izraelskí vojaci "identifikovali vozidlo s niekoľkými podozrivými osobami v zakázanej zóne na libanonskom území", uviedla izraelská armáda (IDF).



"Jednotky IDF spustili paľbu, aby im zabránili v postupe, a podozriví opustili oblasť... IDF zakročí proti každému, kto sa pokúsi porušiť dohodu o prímerí, a bude pokračovať v ochrane občanov Izraela," dodala armáda.



Izraelská spravodajská stanica KAN informovala, že motorka a osem vozidiel s členmi Hizballáhu vstúpili do oblasti Kafr Kila neďaleko hraníc s Izraelom.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac v reakcii na incident uviedol, že dal armáde pokyn, aby "podnikla rozhodné a nekompromisné kroky". Upozornil, že ak sa izraelské jednotky ocitnú v nebezpečí, budú musieť zaútočiť.



K incidentu došlo niekoľko hodín po tom, ako v noci na stredu vstúpilo do platnosti 60-dňové prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom. Počas tohto obdobia má Izrael stiahnuť svoje jednotky z juhu Libanonou, priblížil v utorok prezident USA Joe Biden. Hnutie Hizballáh sa má v súlade s Rezolúciou BR OSN č. 1701 z roku 2006 stiahnuť severne od rieky Lítání.



Podľa medializovaných správ má byť v pohraničných oblastiach na juhu Libanonu rozmiestnených celkovo 10.000 vojakov libanonskej armády, ktorí neboli zapojení do konfliktu medzi Izraelom a Hizballáhom.