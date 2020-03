Hlasy Izraelčanov v karanténe pre koronavírus nemá kto spracovať

Jeruzalem 3. marca (TASR) – Členovia volebných komisií v Izraeli odmietajú spracovať 4076 hlasovacích lístkov, ktoré boli vhodené do urien voličmi s podozrením na nákazu novým koronavírusom SARS-CoV-2. Dnes o tom informoval denník The Times of Israel.



Prenosné volebné urny zo 16 osobitne zriadených volebných miestností - v stanoch -, v ktorých mohli voliť iba voliči v domácej karanténe, zostávajú nedotknuté, konštatoval denník.



Podľa denníka nie je jasné, kto bude zodpovedný za spracovanie a spočítanie týchto hlasovacích lístkov.



Podľa televízie kanála 12 by mohli byť touto úlohou poverení lekári zo záchrannej služby Červená Dávidova hviezda (Magen David Adom). Podľa nej sa už ústredná volebná komisia požiadala jej pohotovostnú službu, aby prevzala zodpovednosť za manipuláciu s týmito hlasovacími lístkami.



V pondelok, v deň predčasných volieb do izraelského parlamentu, otvorili v krajine aj špeciálne vybavené hlasovacie miesta pre viac ako 5600 voličov, ktorí sú v domácej karanténe v rámci preventívnych opatrení prijatých v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu v Izraeli. Hlasovalo v nich viac ako 4000 ľudí.









Doteraz bolo na chorobu COVID-19 spôsobovanú koronavírusom pozitívne testovaných 12 Izraelčanov.



Izrael prijal opatrenia, aby zabránil prepuknutiu epidémie choroby a zakázal vstup na svoje územie cudzincom, ktorí sa 14 dní pred príchodom do Izraela nachádzali v Číne, Hongkongu, Macau, Thajsku, Singapure, Južnej Kórei, Japonsku a Taliansku.



Všetkým Izraelčanom, ktorí tieto oblasti nedávno navštívili, odporučili zostať v domácej karanténe počas 14 dní.



Výnimku na pobyt v nej dostali len na pondelok, aby mohli ísť voliť. V tomto prípade ich však úrady požiadali, aby dodržiavali ďalšie stanovené obmedzenia: mať masku na tvári, nebyť sprevádzaný osobou, ktorá nie je v karanténe, a po ceste autom do volebnej miestnosti sa nikde nezastavovať.



Denník dodal, že pre ľudí, u ktorých sa už prejavili symptómy akútneho respiračného ochorenia, platil zákaz prísť voliť aj do týchto špeciálne zriadených volebných miest. V ich prípade bolo rozhodnuté o alternatívnom postupe pri hlasovaní. V Izraeli nie je možné delegovať svoje právo voliť na inú osobu.