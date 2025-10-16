< sekcia Zahraničie
Izrael: Hraničný priechod Rafah bude využívaný iba na pohyb osôb
Je potrebné zdôrazniť, že humanitárna pomoc nebude prechádzať cez hraničný priechod Rafah. Na tom sa nikdy nedohodlo, dodáva úrad v stanovisku.
Autor TASR
Jeruzalem 16. októbra (TASR) - Prípravy na otvorenie hraničného priechodu Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom prebiehajú spolu s predstaviteľmi Káhiry, informoval vo štvrtok izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT). Presný dátum jeho otvorenia bude oznámený neskôr a podľa úradu bude priechod slúžiť výhradne na pohyb osôb. TASR informácie prebrala z agentúr Reuters a AFP.
„Dátum otvorenia hraničného priechodu Rafah, ktorý bude slúžiť výlučne na pohyb osôb, bude oznámený neskôr, len čo izraelská strana spolu s egyptskou stranou dokončia potrebné prípravy na otvorenie priechodu,“ uvádza sa vo vyhlásení COGAT.
„Je potrebné zdôrazniť, že humanitárna pomoc nebude prechádzať cez hraničný priechod Rafah. Na tom sa nikdy nedohodlo,“ dodáva úrad v stanovisku. Podľa neho „pomoc naďalej prichádza do Pásma Gazy“ cez iné hraničné priechody.
Dva zdroje agentúry Reuters v stredu uviedli, že hraničný priechod Rafah by mohol byť pre ľudí otvorený vo štvrtok.
Izrael už skôr varoval, že môže Rafah uzavrieť a obmedziť pomoc vstupujúcu do palestínskej enklávy, pretože militantné hnutie Hamas vraj vracia telá mŕtvych rukojemníkov príliš pomaly a ohrozuje tak prímerie, ktoré ukončilo viac ako dvojročný konflikt, dodáva Reuters.
„Dátum otvorenia hraničného priechodu Rafah, ktorý bude slúžiť výlučne na pohyb osôb, bude oznámený neskôr, len čo izraelská strana spolu s egyptskou stranou dokončia potrebné prípravy na otvorenie priechodu,“ uvádza sa vo vyhlásení COGAT.
„Je potrebné zdôrazniť, že humanitárna pomoc nebude prechádzať cez hraničný priechod Rafah. Na tom sa nikdy nedohodlo,“ dodáva úrad v stanovisku. Podľa neho „pomoc naďalej prichádza do Pásma Gazy“ cez iné hraničné priechody.
Dva zdroje agentúry Reuters v stredu uviedli, že hraničný priechod Rafah by mohol byť pre ľudí otvorený vo štvrtok.
Izrael už skôr varoval, že môže Rafah uzavrieť a obmedziť pomoc vstupujúcu do palestínskej enklávy, pretože militantné hnutie Hamas vraj vracia telá mŕtvych rukojemníkov príliš pomaly a ohrozuje tak prímerie, ktoré ukončilo viac ako dvojročný konflikt, dodáva Reuters.