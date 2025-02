Izrael identifikoval 3 zo 4 rukojemníkov, ktorých telá vrátil Hamas

Jeruzalem 27. februára (TASR) - Predstavitelia izraelského kibucu Nir Oz vo štvrtok uviedli, že medzi telami štyroch rukojemníkov, ktoré Izraelu v stredu odovzdalo militantné palestínske hnutie Hamas, je aj telo francúzsko-izraelského rukojemníka Ohada Jahalomiho. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Jahalomiho uniesli počas útoku palestínskych militantov napojených na Hamas na územie Izraela 7. októbra 2023 spolu s 250 ďalšími rukojemníkmi, ktorých následne odvliekli do Pásma Gazy.



"Kibuc Nir Oz s hlbokým zármutkom oznamuje vraždu Ohada Jahalomiho.... ktorý bol unesený zo svojho domu (v tomto) kibuci a zabitý v zajatí v Gaze," uvádza sa vo vyhlásení. V čase únosu mal 50 rokov. Podľa novín The Times of Israel (TOI) zanechal Jahalomi po sebe manželku a tri malé deti.



Kibuc podľa TOI medzičasom identifikoval aj telo ďalšieho rukojemníka Jicchaka Elgarata, ktorý mal v čase únosu 68 rokov, ako aj rukojemníka Šloma Mantzura (85).



V prípade zvyšného rukojemníka ide podľa izraelských médií s najväčšou pravdepodobnosťou o Cahiho Idana.



Izrael v noci na štvrtok prepustil viac ako 600 palestínskych väzňov z izraelskej väznice Ofer na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Tisícky Palestínčanov sa zhromaždili v meste Ramalláh, aby privítali prepustených väzňov. Stalo tak krátko po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo pracovníkom Červeného kríža telá spomínaných štyroch izraelských rukojemníkov.



Ide o poslednú výmenu rukojemníkov a väzňov v rámci prvej fázy prímeria v Pásme Gazy, ktoré vstúpilo do platnosti 19 januára, Počas tejto fázy mal Hamas prepustiť 33 izraelských rukojemníkov výmenou za 1904 palestínskych väzňov.



Prvá 42-dňová fáza sa skončí v sobotu a podľa agentúry Reuters stále nie je jasné, či dôjde k predĺženiu, ktoré by mohlo viesť k prepusteniu ďalších 59 zostávajúcich rukojemníkov, alebo či sa môžu začať rokovania o druhej fáze tejto dohody o prímerí.