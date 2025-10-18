Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael identifikoval mŕtveho rukojemníka vráteného v piatok

Kvety a nápis v hebrejčine s textom „Sorry“ (Prepáčte) sú umiestnené na lavičke pred Abu Kabir, forenzným inštitútom, kde prebiehala identifikácia štyroch tiel, ktoré zadržiaval Hamas v Pásme Gazy, v Tel Avive, Izrael, utorok, 14. október 2025. Foto: TASR/AP

Eliyahu „Churchill“ Margalit mal v čase únosu 75 rokov a žil v kibuci NirOz.

Jeruzalem, 18. októbra 2025 (TASR) - Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v sobotu oznámila, že telo zosnulého rukojemníka, ktorého Hamas vrátil v noci, bolo identifikované ako Eliyahu Margalit. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Izraelská armáda „informovala rodinu uneseného Eliyahua Margalita... že (telo) ich blízkeho bolo vrátené do Izraela a jeho identifikácia bola dokončená,“ uviedla kancelária premiéra vo vyhlásení. Dodala, že „neurobí kompromisy“ a „vynaloží maximálne úsilie, kým nevrátime všetkých padlých unesených, až do posledného“.

Eliyahu „Churchill“ Margalit mal v čase únosu 75 rokov a žil v kibuci NirOz. Unesená bola aj jeho dcéra Nili Margalit, ktorú neskôr prepustili a verejne vystupovala s výzvami na repatriáciu všetkých rukojemníkov a tiel.

Na základe dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, Hamas v pondelok prepustil 20 živých rukojemníkov. V Pásme Gazy ich zadržiaval od útoku na Izrael 7. októbra 2023.

Hamas tvrdí, že všetky dostupné telá už odovzdal. Izrael uvádza, že stále chýba 18 tiel mŕtvych rukojemníkov, ktoré sa nachádzajú v troskách a ich vyzdvihnutie si vyžaduje špeciálne vybavenie, ktoré Hamas údajne nemá.
