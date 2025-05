Izrael identifikoval obete streľby vo Washingtone

Washington/Tel Aviv 22. mája (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar identifikoval vo štvrtok obete streľby pred Židovským múzeom vo Washingtone ako Sarah Milgrimovú a Jarona Lišinského, informuje TASR podľa správ agentúry AP a denníka The Times of Izrael.



Obete pracovali na izraelskom veľvyslanectve v americkej metropole a v súkromí tvorili pár; zasnúbiť sa plánovali v nadchádzajúcich dňoch v Jeruzaleme. V stredu večer miestneho času ich zastrelil medzičasom zadržaný 30-ročný Elias Rodriquez z Chicaga v štáte Illinois.



Bezprostredne pred útokom sa obete zúčastnili na podujatí zameranom na nájdenie humanitárnych riešení v čase vojny v Pásme Gazy.



Lišinski sa presťahoval do Izraela z Nemecka ako 16-ročný a na politickom oddelení veľvyslanectva vo Washingtone pracoval ako asistent pri výskume záležitostí Blízkeho východu a Severnej Afriky.



Milgrimová pracovala pre oddelenie verejnej diplomacie na veľvyslanectve od novembra 2023. Predtým pôsobila pre mimovládnu organizáciu Tech2Peace, kde pracovala na budovaní izraelsko-palestínskeho zmieru prostredníctvom technológií, spresňuje server i24News.tv.



Šéf izraelskej diplomacie Gideon Saar podľa agentúry AFP vo štvrtok v súvislosti so streľbou obvinil vlády niektorých štátov z podnecovania nenávisti voči jeho krajine.



„Existuje priama súvislosť medzi podnecovaním k antisemitizmu a k protiizraelským postojom a touto vraždou,“ povedal Saar na tlačovej konferencii. „Podnecujú k tomu aj lídri a predstavitelia mnohých krajín a medzinárodných organizácií, najmä z Európy,“ dodal.