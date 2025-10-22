< sekcia Zahraničie
Izrael identifikoval pozostatky ďalších dvoch rukojemníkov
Autor TASR
Jeruzalem 22. októbra (TASR) - Telá dvoch ďalších rukojemníkov, ktoré palestínske militantné hnutie Hamas v utorok odovzdalo Izraelu, súdni znalci identifikovali ako Arjeha Zalmanoviča a nadrotmajstra Tamida Adara, informovala v stredu izraelská armáda. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Na základe dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, palestínske hnutie minulý týždeň v pondelok prepustilo posledných 20 živých rukojemníkov. V Pásme Gazy boli zadržiavaní od začiatku konfliktu 7. októbra 2023. Hamas mal odovzdať aj všetkých 28 tiel mŕtvych rukojemníkov. Vracia ich však postupne. Tvrdí, že v zničenom Pásme Gazy má problém nájsť miesta ich uloženia. Doposiaľ hnutie odovzdalo dovedna 15 tiel.
