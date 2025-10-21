< sekcia Zahraničie
Izrael identifikoval pozostatky rukojemníka, ktoré odovzdal Hamas
Autor TASR
Jeruzalem 21. októbra (TASR) - Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v utorok oznámila, že telo zosnulého rukojemníka, ktoré palestínske militantné hnutie Hamas vrátilo v pondelok, identifikovali ako Tala Chajmího, poddôstojníka zabitého 7. októbra 2023. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Po dokončení identifikačného procesu zástupcovia armády informovali rodinu zosnulého rukojemníka, seržanta majora Tala Chajmího, že ich milovaný je späť v Izraeli a jeho identifikácia bola dokončená,“ uviedla kancelária izraelského premiéra
Tal Chajmí, 41-ročný veliteľ obrannej milície kibucu Nir Jicchak, bol zabitý v prvý deň konfliktu, ktorý 7. októbra 2023 vyvolal útok Hamasu na Izrael. Jeho telo bolo po útoku odvlečené do Pásma Gazy.
Na základe dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, palestínske hnutie minulý týždeň v pondelok prepustilo 20 živých rukojemníkov. V Pásme Gazy boli zadržiavaní od začiatku konfliktu 7. októbra 2023. Odovzdať malo aj všetkých 28 tiel mŕtvych rukojemníkov. Vracia ich postupne s tým, že v zničenom Pásme Gazy má problém nájsť miesta ich uloženia.
Sprostredkovatelia rokovaní medzi Izraelom a Hamasom žiadajú Spojené štáty o vyvolanie tlaku na Izrael, aby nepožadoval návrat tiel všetkých mŕtvych rukojemníkov a prešiel k ďalšej fáze rokovaní zameranej na ukončenie bojov.
Izrael naznačil, že sa do rokovaní o obnove a správe Pásma Gazy nezapojí až do ukončenia prvej fázy dohody – teda návratu všetkých rukojemníkov, živých i mŕtvych.
