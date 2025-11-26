< sekcia Zahraničie
Izrael identifikoval rukojemníka, ktorého telo vrátili v utorok
Autor TASR
Jeruzalem 26. novembra (TASR) - Izraelské úrady v stredu ráno informovali, že pozostatky, ktoré v utorok militantné hnutia Palestínsky islamský džihád a Hamas odovzdali izraelskej armáde, patria izraelskému občanovi Drorovi Orovi. Militanti z Palestínskeho islamského džihádu ho zavraždili 7. októbra 2023 pri útoku na kibuc Beeri a jeho telo následne odvliekli do Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.
„Po procese identifikácie v Národnom centre forenznej medicíny zástupcovia armády informovali rodinu zosnulého zajatca Drora Ora, že ich príbuzný bol repatriovaný do Izraela,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré zverejnil úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Orove telo našli palestínski radikáli počas pátracích operácií v centrálnej časti Pásma Gazy. TOI uviedol, že pozostatky sa našli severne od Nusajrátu v centrálnej časti Pásma Gazy.
Na začiatku prímeria medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, sprostredkovaného Spojenými štátmi a účinného od 10. októbra, zadržiavali militanti v Pásme Gazy 20 živých rukojemníkov a telá 28 mŕtvych rukojemníkov. Hamas odvtedy prepustil všetkých živých rukojemníkov a v utorok vrátil ostatky 26. mŕtveho rukojemníka.
V Pásme Gazy naďalej zostávajú pozostatky dvoch rukojemníkov - Izraelčana Rana Gviliho a Thajčana Sudthisaka Rinthalaka.
