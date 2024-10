Izrael informoval o smrti plánovača vpádu Hamasu spred roka

Tel Aviv 14. októbra (TASR) - Pri jednom z izraelských náletov prišiel v septembri o život aj veliteľ leteckých síl palestínskeho hnutia Hamas, ktorý bol medzi plánovačmi infiltrácie zo 7. októbra 2023, keď palestínski militanti prenikli na juh Izraela s použitím paraglajdov a dronov.



V spoločnom vyhlásení to v pondelok oznámila izraelská armáda a izraelská spravodajská služba Šin Bet, napísal spravodajský web The Times of Israel (TOI) citovaný TASR.



Zabitý Sámir abú Daka pôsobil vo funkcii veliteľa leteckej zložky hnutia Hamas od októbra 2023, keď Izrael zlikvidoval jeho predchodcu na tomto poste. V minulosti abú Daka pôsobil ako veliteľ jednotky bezpilotných lietadiel a mal na starosti aj výrobu zbraní pre Hamas.



Militanti z hnutia Hamas počas útoku na Izrael 7. októbra 2023 zabili viac než 1200 ľudí a ďalších vyše 240 odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izraelská armáda následne spustila vzdušné údery na ciele Hamasu v Pásme Gazy a neskôr tam vyslala aj svoje pozemné jednotky. Ich vojenská operácia trvá už viac ako rok.