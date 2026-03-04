< sekcia Zahraničie
Izrael: Iránske rakety spustili sirény, obete zatiaľ nehlásia
Izraelská armáda uviedla, že pracuje na odvrátení hrozieb.
Autor TASR
Jeruzalem 4. marca (TASR) - Irán v stredu skoro ráno vyslal rakety na viaceré časti Izraela, kde sa rozozvučali sirény a tamojší obyvatelia dostali nariadenie, aby sa skryli do úkrytov. Izraelská armáda uviedla, že pracuje na odvrátení hrozieb, informuje TASR na základe správ agentúry AFP a stanice al-Džazíry.
Podľa izraelských médií trosky rakiet spadli v oblasti pri Jeruzaleme a spôsobili menší požiar, pričom bezprostredne nehlásili žiadne obete ani vážnejšie škody. Portál The Times of Israel (TOI) uvádza, že na Izrael smerovalo viacero iránskych rakiet, pričom úrady zaznamenali aj strely vypálené z Libanonu.
Izraelská armáda pritom v noci oznámila začatie rozsiahlej vlny útokov na ciele v Iráne. Z krajiny hlásia výbuchy, bližšie informácie o obetiach a škodách zatiaľ nie sú k dispozícii.
V Libanone si už izraelské nálety podľa úradov vyžiadali najmenej 10 obetí a spôsobili zranenia ďalším ľuďom. Údery zasiahli napríklad hotel v prevažne kresťanskej štvrti Hazmíje na predmestí Bejrútu a štvorposchodovú budovu v meste Baalbek. Izraelská armáda zároveň vyzvala obyvateľov niekoľkých južných obcí Libanonu, aby opustili svoje domovy, keďže pripravuje zásahy proti proiránskemu hnutiu Hizballáh.
