Izrael je pripravený umožniť dočasný pobyt 25.000 Ukrajincom

Ukrajinci vystupujú z lietadla na medzinárodnom letisku Ben Gurion v Tel Avive po ich prílete z Rumunska 8. marca 2022. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 8. marca (TASR) - Izrael v utorok oznámil, že je pripravený prijať zhruba 5000 utečencov z Ukrajiny a ďalším 20.000 Ukrajincom, ktorí do židovského štátu prišli ešte pred ruskou inváziou, je ochotný umožniť dočasný pobyt. TASR prevzala túto informáciu z agentúry Reuters.O týchto krokoch informovala na tlačovej konferencii izraelská ministerka vnútra Ajelet Šakedová. Uviedla tiež, že Izrael sa pripravuje na možný prílev desiatok tisíc utečencov z Ukrajiny, ktorých židovský pôvod im umožňuje získať na základe izraelských zákonov status imigranta.povedala Šakedová. Narážala napríklad na návštevníkov či pracovníkov, akými sú opatrovatelia starých ľudí, ktorí v Izraeli zostali aj po skončení platnosti víz. Dodala, žePribližne 5000 Ukrajincom, ktorým sa podarí uniknúť pred vojnou do Izraela, dostane trojmesačné víza a budú si môcť hľadať zamestnanie, ak sa situácia na Ukrajine nezmení k lepšiemu, doplnila ministerka.Európska únia v utorok uviedla, že jej členské štáty prijali dosiaľ dva milióny utečencov z Ukrajiny. Očakáva sa, že útočisko pred vojnou budú v zahraničí hľadať milióny ďalších.Izraelský premiér Naftali Bennett telefonoval v utorok s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Bennett sa totiž ponúkol, že bude mediátorom medzi Kyjevom a Moskvou.Kyjev predtým vyjadril frustráciu z toho, že Izrael odmietol poslať na Ukrajinu vojenskú pomoc. Bennett namiesto toho prisľúbil Ukrajine humanitárnu pomoc.Zatiaľ čo Izrael odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu prostredníctvom vyhlásenia ministra zahraničných vecí Jaira Lapida, samotný Bennett sa vyhýba priamej kritike Ruska alebo Putina, poznamenala agentúra AFP.Izraelský premiér v sobotu v Moskve rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V utorok o konflikte na Ukrajine hovorili znova, a to telefonicky. Kremeľ v prepise rozhovoru uviedol, že Putin Bennettovi tlmočil svoje hodnotenie tretieho kola mierových rokovaní medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou, ktoré sa konalo v pondelok.