Izrael je vraj pripravený stiahnuť sa z Libanonu do daného termínu

Jeruzalem 14. februára (TASR) - Izraelská armáda je pripravená stiahnuť sa z libanonského územia a odovzdať oblasti libanonskej armáde "v rámci časovej osi" stanovenej americko-francúzskou dohodou o prímerí, uviedol v piatok vysokopostavený izraelský bezpečnostný predstaviteľ, uviedla agentúra AFP citovaná TASR.



Izrael a proiránske hnutie Hizballáh uzavreli dohodu o prímerí 27. novembra 2024. V súlade s ňou má Hizballáh zastaviť svoje operácie v južnom Libanone a stiahnuť sa zo svojich pozícií. Svoje jednotky má z tohto sektora odsunúť aj Izrael, ktorý má odovzdať kontrolu nad daným regiónom libanonskej armáde a mierovým jednotkám OSN. Izrael však svoj odsun z južného Libanonu do 60 dní neukončil, preto bola platnosť prímeria predĺžená do 18. februára.



Vyjadrenie nemenovaného izraelského predstaviteľa prišlo po tom, ako izraelské bojové lietadlá v noci na piatok zasiahli údajné vojenské objekty Hizballáhu.



Izrael svoj útok zdôvodnil tým, že v objekte sa nachádzali zbrane a odpaľovacie zariadenia, ktoré "predstavovali priamu hrozbu pre izraelský domáci front".



Libanonské médiá informovali, že izraelské lietadlá zaútočili na miesta v blízkosti mesta Jatar. Bojové lietadlá Izraela spozorovali lietať aj nad dedinami a mestami na juhu Libanonu.



Predseda libanonského parlamentu Nabí Barrí vo štvrtok upozornil, že zo Spojených štátov dostal správu, že Izrael sa síce 18. februára stiahne, ale "zostane v piatich lokalitách". Libanon tento scenár odmietol, uviedol Barrí vo svojom vyhlásení.



Izraelský zdroj však v piatok uviedol, že odsun izraelskej armády pokračuje. Dodal, že izraelské jednotky sa v súlade s dohodou o prímerí stiahnu k tzv. modrej línii a libanonskej armáde "riadnym spôsobom" odovzdajú oblasti, odkiaľ sa stiahnu.



Zdroj doplnil, že izraelská armáda naďalej monitoruje pohyb ozbrojencov a techniky Hizballáhu. Zaznamenala pritom niekoľko jednoznačných incidentov, keď sa Hizballáh pokúšal porušiť dohodu. Šlo napr. o infiltráciu osôb v civilnom oblečení na juh Izraela, pokusy o inštaláciu alebo demontáž zbraní a tiež pašovanie zbraní v údolí Bikáa.



Z porušovania prímeria je pritom obviňovaný aj Izrael, a to tak zo strany Hizballáhu, ako aj Organizácie Spojených národov.