Izrael je v Pásme Gazy krok od víťazstva, vyhlásil Netanjahu

Jeruzalem 7. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu uviedol, že Izrael je v Pásme Gazy "krok od víťazstva". Zároveň prisľúbil, že k prímeriu nedôjde, kým hnutie Hamas neprepustí všetkých rukojemníkov, ktorých zajalo počas útoku zo 7. októbra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Sme jeden krok od víťazstva. Ale cena, ktorú sme zaplatili, je bolestivá a srdcervúca," povedal Netanjahu.



V súvislosti s rokovaniami o prímerí uviedol, že "Izrael je pripravený na dohodu, no nie je pripravený vzdať sa". "Prímerie nebude bez návratu rukojemníkov. K tomu jednoducho nedôjde," zdôraznil.



"Namiesto toho, aby bol medzinárodný tlak zameraný na Izrael, čo len vedie k tomu, že Hamas pritvrdzuje svoje pozície, by mal byť tlak medzinárodného spoločenstva zameraný proti Hamasu. To urýchli prepustenie rukojemníkov," povedal izraelský premiér.



Izrael čelil medzinárodnej kritike v súvislosti s pondelkovým útokom izraelskej armády v Pásme Gazy, pri ktorom zahynuli siedmi humanitárni pracovníci organizácie World Central Kitchen (WCK), pripomína AFP.