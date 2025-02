Kac armáde nariadil pripraviť sa na dobrovoľný odchod Palestínčanov

Tel Aviv 6. februára (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok nariadil armáde, aby pripravila plán umožňujúci "dobrovoľný odchod" obyvateľov z Pásma Gazy. Podľa agentúry Reuters o tom informovali izraelské médiá, píše TASR.



Minister vydal pokyn v reakcii na plán amerického prezidenta Donalda Trumpa prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy a presídliť Palestínčanov. Trump tiež vyhlásil, že toto územie zmení na "Riviéru Blízkeho východu".



"Vítam odvážny plán prezidenta Trumpa, obyvatelia Pásma Gazy by mali mať možnosť slobodne odísť a emigrovať, ako je to bežné na celom svete," citovala Kaca izraelská stanica Channel 12.



Podľa Kaca by Palestínčanov mali prijať krajiny, ktoré sa postavili proti vojenským operáciám Izraela. "Krajiny ako Španielsko, Írsko, Nórsko a ďalšie, ktoré vzniesli obvinenia a nepravdivé tvrdenia voči Izraelu v súvislosti s jeho činnosťou v Pásme Gazy, sú zo zákona povinné umožniť všetkým obyvateľom Pásma Gazy vstup na svoje územie," vyhlásil.



Plán presunu bude zahŕňať možnosť odchodu cez pozemné priechody, ako aj opatrenia na odchod po mori a letecky, informoval Channel 12.



Rusko, Čína či Nemecko v stredu kritizovali Trumpov plán pre Pásmo Gazy. Podľa ich vyjadrení by to mohlo priniesť "ďalšie utrpenie a nenávisť". Saudská Arábia tento návrh jednoznačne odmietla a akékoľvek pokusy o anexiu územia a vysídlenie Palestínčanov v stredu odmietol aj jordánsky kráľ Abdalláh II. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu návrh označil za "pozoruhodný" a vyzval na jeho preskúmanie.