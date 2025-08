Izraelský minister obrany chce vláde predstaviť plán porážky Hamasu

Gaza 5. augusta (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac počas utorkovej návštevy pozícií vojakov v Pásme Gazy vyhlásil, že Izrael musí „podniknúť všetky potrebné kroky“ na porážku palestínskeho militantného hnutia Hamas. Dodal, že premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a ministrom ešte v utorok predstaví plán, ako tento cieľ dosiahnuť. TASR o tom píše podľa správ agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).



„Porážka Hamasu v Gaze a vytvorenie podmienok pre návrat rukojemníkov sú hlavnými cieľmi vojny v Gaze a musíme podniknúť všetky potrebné kroky na ich dosiahnutie,“ uviedol Kac vo vyhlásení, ktoré vydala jeho kancelária.



„Zároveň musíme zaistiť ochranu a bezpečnosť izraelských komunít udržaním trvalej prítomnosti izraelskej armády v periférnej bezpečnostnej zóne na strategických miestach v Gaze, odkiaľ je možné zabrániť útokom na komunity a pašovaniu zbraní do Gazy,“ pokračoval minister.



„Akonáhle politické vedenie prijme potrebné rozhodnutia, tak vojenské velenie - ako to robilo doteraz na všetkých frontoch vojny - profesionálne vykoná stanovené opatrenia,“ dodal Kac.



Izraelské médiá v pondelok informovali o plánoch Netanjahua na plnú okupáciu Pásma Gazy.