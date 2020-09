Koronavírusový výbor v Izraeli súhlasí s celoštátnym lockdownom

Tel Aviv 11. septembra (TASR) - Členovia izraelského vládneho výboru na boj s koronavírusovou pandémiou zahlasovali vo štvrtok za zavedenie 14-dňového celoštátneho "lockdownu", ktorý by mal v krajine začať platiť od budúceho týždňa. Ministri sa na tom zhodli po tom, čo v krajine za uplynulý deň pribudlo rekordných 4013 nových prípadov nákazy. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na izraelské médiá.



O celkovom uzavretí krajiny na dva týždne by mal zrejme v nedeľu rozhodovať vládny kabinet, ktorý by mal určiť aj to, kedy presne sprísnené opatrenia vstúpia do platnosti. Lockdown by pripadol na obdobie židovského Nového roku (Roš ha-šana). Po uplynutí dvoch týždňov by školy a škôlky zostali zatvorené ešte ďalšie dva týždne, píše internetový portál The Times of Israel.



Izraelský minister zdravotníctva Juli-Joel Edelstein pre spravodajský portál Ynet povedal, že podporuje spustenie úplného lockdownu počas nadchádzajúcich sviatkov. "Musíme zastaviť toto ochorenie (COVID-19); nemáme na výber, než zvážiť zatvorenie, ktoré bude sprevádzať prísne presadzovanie a verejnosť bude musieť dodržiavať všetky nariadenia a obmedzenia," povedal.



Celkový lockdown podporuje podľa správ z médií aj premiér Netanjahu.



Od utorňajšieho večera platí v Izraeli nočný zákaz vychádzania v približne 40 mestách v krajine, ktoré mimoriadne zasiahlo šírenie nového koronavírusu.Štvrtková bilancia počtu nakazených bola v Izraeli už tretí deň za sebou najvyššia od začiatku pandémie. Vo štvrtok miestneho času od 10.00 h - 18.00 h pribudlo v krajine 20 úmrtí na ochorenie COVID-19, čím sa celkový počet obetí zvýšil na 1075, ako vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že nemocnice sa obávajú, že sa čoskoro dostanú na svoje hranice.



Výrazne sa zvýšil i počet testovaných osôb - v stredu vykonali takmer 45.000 testov. Celkovo bolo v Izraeli pozitívne testovaných 144.267 ľudí a 1055 ochoreniu COVID-19 podľahlo.