Kritici návrhu reformy justície v Izraeli varujú pred Netanjahuom

Jeruzalem 29. marca (TASR) — Prvé kolo rokovaní o súdnej reforme, na ktorých sa v utorok večer zišli zástupcovia izraelských politických strán, sa niesli v pozitívnej atmosfére a budú pokračovať v stredu. S odvolaním sa na prezidentskú kanceláriu o tom v stredu informoval denník The Times of Israel (TOI).



Predstavitelia koaličných a opozičných strán sa v utorok večer zišli v prezidentskej rezidencii v Jeruzaleme. Išlo o vôbec prvé osobné rozhovory medzi stranami po troch mesiacoch legislatívnej krízy a celoštátnych masových protestov.



Rokovania sa uskutočnili po tom, ako Netanjahu v pondelok súhlasil s pozastavením procesu schvaľovania kontroverznej reformy. Chce vytvoriť priestor pre dialóg o reformách, ktoré minister spravodlivosti Jariv Levin verejne predstavil v januári, čím vyvolal vlnu demonštrácií a intenzívny odpor verejnosti.



Utorkové rozhovory sa netýkali podstaty potenciálnej reformy, ale skôr sa zamerali na mechanizmus rokovaní. Televízna stanica Kešet 12 uviedla, že ich cieľom bolo aj podporiť priateľskú atmosféru, ktorá "je pre rozhovory priaznivejšia ako plamenná a bojovná rétorika, ktorú strany používajú už niekoľko týždňov".



Opozičná strana Budúcnosť existuje (Ješ atid) vo svojom vyhlásení po stretnutí konštatovala, že v čase, keď sa Izrael pripravuje na oslavy 75. výročia svojho vzniku, je tu príležitosť "uskutočniť skutočné zmeny, nie kozmetické úpravy". Strana tiež zopakovala svoje želanie vytvoriť ústavu založenú na hodnotách Deklarácie nezávislosti štátu Izrael.



Opozičná centristická koalícia Strana národnej jednoty (ha-Machane ha-mamlachti) uviedla, že požadovala základné princípy zachovania apolitickosti súdnictva a stanovenie jasných pravidiel pre budúcu legislatívu. Dodala, že na rokovania prišla s predsavzatím nájsť riešenie a načúvať druhému táboru. Vyzvala koalíciu, aby k rokovaniam pristúpila rovnako.



Na stretnutí sa zúčastnili delegácie zastupujúce vládnucu stranu Jednota (Likud) a tímy strán Ješ Atid a Machane.



Opozičné strany Izrael — náš domov (Jisrael bejtenu) a Strana práce (Avoda) utorkové stretnutie vynechali, keďže naďalej mali pochybnosti o tom, či Likud sa snaží rokovať v dobrej viere. Naznačili však, že by čoskoro mohli vyslať svoje vlastné tímy.



V čase, keď sa v Jeruzaleme rokovalo, zverejnilo združenie 34 protestných zoskupení spoločný list, v ktorom vodcov opozície Jaira Lapida a Bennyho Ganca vyzývajú, aby odstúpili od rozhovorov, ktoré sú podľa nich "podvodom".



Rokovanie v Jeruzaleme označili za ďalší "pokus o podvod a manipuláciu verejnosti zo strany vodcu (Netanjahua), ktorý stratil zábrany a nie je spôsobilý viesť krajinu".



Skupiny v liste tvrdia, že Netanjahu využíva legislatívnu prestávku na rozptýlenie masového protestného hnutia, ktoré sa zjednotilo na odpor proti plánom jeho vlády. Po začatí ďalšieho zasadnutia Knesetu — v máji — premiér podľa nich "okamžite" obnoví presadzovanie svojich "diktátorských zákonov".