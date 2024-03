Izrael kritizoval Kanadu, že mu chce zastaviť dodávky zbraní

Tel Aviv 20. marca (TASR) - Vláda kanadského premiéra Justina Trudeaua v budúcnosti zastaví vývoz zbraní do Izraela, uviedla v rozhovore pre miestne médiá kanadská ministerka zahraničných vecí Mélanie Jolyová. V utorok neskoro večer ju citoval izraelský denník Haarec, informuje TASR.



"Je poľutovaniahodné, že kanadská vláda robí krok, ktorý podkopáva právo Izraela na sebaobranu proti teroristom z Hamasu. História bude súčasné kroky Kanady posudzovať prísne," reagoval izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac.



Vo svete rastie kritika izraelského postupu proti Palestínčanom v Pásme Gazy a západné krajiny sa ocitli v nepohodlnej situácii pre predaj zbraní židovskému štátu. Najdôležitejším dodávateľom sú Spojené štáty, Kanada mu dodala v roku 2022 arzenál "len" za 22 miliónov dolárov.



Skupina dánskych mimovládnych organizácií vyhlásila, že podá žalobu na Dánsko, aby ukončilo vývoz zbraní do Izraela, aby sa nepoužívali na páchanie závažných zločinov proti civilistom.



Holandský súd vo februári nariadil vláde, aby zablokovalo všetky vývozy súčiastok stíhacích lietadiel F-35 do Izraela pre obavy, že sa používajú na porušovanie medzinárodného práva v Pásme Gazy.



Kanadský parlament v pondelok schválil nezáväzný návrh, v ktorom vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby sa v súlade s vládnou politikou usilovalo o urovnanie konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi prostredníctvom dvojštátového riešenia. Hlasovanie na poslednú chvíľu zdržali spory o formuláciu v prospech palestínskej štátnosti, čo by mohlo prehĺbiť súdržnosť vo vládnucej Liberálnej strane Kanady (LPC).



Pôvodný návrh vypracovali menšinoví ľavicoví Noví demokrati (NDP). Pomáhajú udržiavať pri moci Trudeauových liberálov, a premiér podľa nich nerobí dosť pre ochranu civilistov v Pásme Gazy.



Zmenený a doplnený návrh, v ktorom sa prijali aj prísnejšie formulácie proti palestínskemu hnutiu Hamas, prešiel pomerom hlasov 204:117. Hlasovala zaň väčšina členov liberálneho kabinetu vrátane ministerky pre duševné zdravie a závislosti Yaary Saksovej, ktorá má židovský pôvod.



Pred hlasovaním člen izraelského vojenského kabinetu Benny Ganc telefonicky povedal premiérovi Trudeauovi, že jednostranné uznanie Palestíny "je kontraproduktívne pre spoločný cieľ dlhodobej regionálnej bezpečnosti a stability, a v konečnom dôsledku by odmenilo terorizmus".



Americký senátor Bernie Sanders rozhodnutie Kanady privítal. "Kanadský parlament odhlasoval zastavenie predaja zbraní Izraelu. Urobili to veľmi správne. Vzhľadom na humanitárnu katastrofu v Pásme Gazy vrátane rozsiahleho a narastajúceho hladu by USA nemali poskytnúť pre Netanjahuovu vojnovú mašinériu už ani cent," povedal Sanders s odkazom na izraelského premiéra.