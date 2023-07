Lekári v Izraeli štrajkovali proti súdnej reforme

Tel Aviv 19. júla (TASR) - Lekári v Izraeli v stredu dve hodiny štrajkovali na protest pri plánovanej vládnej reforme súdnictva. Môže podľa nich ohroziť zdravotnícky systém. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Lekári sa zhromaždili pred nemocnicou Ichilov v Tel Avive. Od 8.30 h do 10.30 h miestneho času poskytovali len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Tvrdia, že plánovaná reforma premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a jeho spojencom umožní väčšiu kontrolu nad zdravotníckym systémom krajiny.



Lekárske odbory upozornili, že prijmú ďalšie opatrenia v prípade, ak Netanjahuova pravicová vláda s reformou pokročí. Tá by mohla byť schválená už na budúci týždeň, pripomína AP.



Šéf odborovej organizácie v liste premiérovi uviedol, že návrh reformy okliešti možnosti pre súdy, aby zakročili v prípade nevhodných nominácií v zdravotníctve, ale aj pri rozhodnutiach týkajúcich sa epidémií alebo zatvárania nemocníc.



"Ako niekto, kto kedysi pôsobil ako minister zdravotníctva, si bez pochyby uvedomujete rozsah profesionálnych právomocí politikov v rámci zdravotného systému," napísal Netanjahuovi.



Rozsiahle celoštátne protesty vypukli v Izraeli v januári. Odporcovia reforiem tvrdia, že krajinu posunú k autoritárskej vláde. Stredajší štrajk lekárov bol prvou protestnou akciou organizovanou odbormi, odkedy Netanjahu minulý mesiac oznámil, že bude pokračovať v presadzovaní reformy, pripomína AP.



Netanjahu je izraelským premiérom od decembra 2022. V tejto funkcii pôsobil aj v rokoch 1996 – 1999 a 2009 – 2021. Od marca 2009 do marca 2013 a od novembra 2017 do decembra 2019 mal na starosti aj vedenie rezortu zdravotníctva.