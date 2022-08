Izrael: Letecká ofenzíva v Gaze môže potrvať aj týždeň

Jeruzalem/Gaza 6. augusta (TASR) - Izraelská letecká ofenzíva proti militantom v pásme Gazy môže potrvať aj týždeň. Uviedol to v sobotu hovorca izraelskej armády, podľa ktorého zatiaľ neprebiehajú žiadne rokovania o uzavretí prímeria, informuje agentúra AFP.



Pri izraelských leteckých útokoch v Gaze zahynulo od piatku už najmenej 15 ľudí, vrátane päťročného dieťaťa, a ďalších vyše 120 osôb utrpelo zranenia, uvádzajú miestne zdravotnícke úrady. Izrael potvrdil približne 15 obetí útokov, avšak s tým, že išlo o ozbrojencov zabitých v rámci bojových operácií.



Palestínski militanti zase podnikajú na Izrael raketové útoky, v dôsledku ktorých utrpelo zranenia už najmenej 15 ľudí. Dve osoby museli pre zranenia šrapnelmi aj hospitalizovať, zatiaľ čo ďalších 13 civilistov utrpelo ľahšie zranenia, keď po zaznení sirén utekali do krytov.



Najnovšie vyhrotenie napätia vyvolalo podľa AFP obavy z vypuknutia ďalšej vojny medzi Izraelom a palestínskymi radikálmi v Gaze. Podľa AFP ide o najhoršiu eskaláciu od vojny v Gaze z vlaňajšieho mája, ktorá trvala 11-dní.



Izraelská armáda sa podľa sobotňajšieho vyjadrenia svojho hovorcu "pripravuje na operáciu (v Gaze), ktorá potrvá týždeň". Hovorca zdôraznil, že zatiaľ neprebiehajú žiadne rokovania o uzavretí prímeria.



Vodca hnutia Palestínsky islamský džihád (PIJ) v Gaze Muhammad Hindí zase vyhlásil, že "boj sa ešte len začína". Hnutie predtým uviedlo, že na Izrael odpálilo už viac než 100 rakiet.



Izraelská armáda tvrdí, že v pásme Gazy podniká preventívne údery. Militanti z PIJ podľa nej totiž bezprostredne plánovali zaútočiť na južný Izrael v odvete za tohtotýždňové zatnutie dvoch popredných členov tohto hnutia v Predjordánsku. Izraelské sily tam podnikli sériu razií aj v sobotu, pričom zadržali najmenej 19 členov PIJ.



Súčasťou izraelských operácií je aj uzavretie hraničných priechodov s pásmom Gazy. Tento krok spôsobil nedostatok palív, v dôsledku ktorého musela prerušiť prevádzku jediná elektráreň v tejto palestínskej enkláve.



Pásmo Gazy ovláda iné palestínske militantné hnutie - Hamas. Radikáli z PIJ sú s Hamasom prepojení, ale často konajú aj nezávisle. Pre ďalší vývoj situácie bude mať podľa AFP kľúčový význam to, ako sa k súčasnej eskalácii postaví Hamas.