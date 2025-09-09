< sekcia Zahraničie
Izrael letecky zaútočil na auto, cieľom bol člen Hizballáhu
Napriek novembrovému prímeriu Izrael pravidelne podniká letecké útoky v Libanone.
Autor TASR
Bejrút 9. septembra (TASR) - Člen šiitského militantného hnutia Hizballáh v Libanone utrpel zranenia pri utorkovom útoku izraelskej armády na vozidlo južne od hlavného mesta Bejrút, TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Napriek novembrovému prímeriu Izrael pravidelne podniká letecké útoky v Libanone. Prímerie ukončilo vzájomné útoky medzi Izraelom a Hizballáhom, ktoré trvali viac než rok a pol a vlani na jeseň vyústili do dvojmesačnej otvorenej vojny.
Štátna tlačová agentúra v Libanone v utorok informovala, že „cieľom útoku nepriateľského dronu sa pred chvíľou stalo vozidlo... na ceste medzi mestami Džijja a Bardžá“ približne 30 kilometrov na juh od hlavného mesta.
Podľa bezpečnostných zdrojov, ktoré chceli zostať v anonymite, bol útok namierený proti „členovi Hizballáhu, ktorý utrpel zranenia, no neprišiel o život.“
Fotograf agentúry AFP spozoroval pri mešite zhorené vozidlo, pri ktorom zasahovali vojaci.
Útok sa odohral deň potom, ako izraelská armáda oznámila zasiahnutie viacerých cieľov Hizballáhu vo východnej časti údolia Bikáa vrátane areálu, ktorý na svoj výcvik využívajú elitné jednotky Radwán. Podľa informácií libanonského ministerstva zdravotníctva pri týchto útokoch zahynulo päť osôb.
Z dôvodu intenzívneho tlaku USA a obáv z rozsiahlejších útokov zo strany Izraela dostala v auguste libanonská armáda pokyn od vlády, aby vypracovala plán odzbrojenia hnutia Hizballáh do konca roka.
V zmysle novembrového prímeria mal Hizballáh stiahnuť svoje jednotky na sever od rieky Lítání približne 30 km od hraníc s Izraelom, pričom izraelskí vojaci mali odísť z Libanonu, no Tel Aviv sa rozhodol ponechať ich v piatich oblastiach, ktoré považuje za strategické.
