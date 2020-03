Lieberman nechce ďalšie predčasné voľby

Jeruzalem 3. marca (TASR) – Predseda krajne pravicovej sekulárnej strany Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) Avigdor Lieberman dnes vyzval urobiť všetko pre to, aby sa v Izraeli nekonali už štvrté predčasné parlamentné voľby.



Lieberman to vyhlásil to v situácii, keď čiastkové výsledky sčítania hlasov odovzdaných vo voľbách do Knesetu naznačujú, že jeho strana bude so svojimi siedmimi poslancami opäť jazýčkom na váhach pri vytváraní koalície.



"Ako sme sľúbili voličom, urobíme všetko pre to, aby sme zabránili štvrtým voľbám," povedal Lieberman novinárom pred svojím domom v židovskej osade Nokdim.



Spresnil, že strana Izrael, náš domov sa zíde ešte tento týždeň, aby rozhodla o svojom postoji "podľa toho, čo je najlepšie pre Izrael a podľa našich sľubov voličom."



Lieberman súčasne obvinil strany podporujúce úradujúceho premiéra Benjamina Netanjahu, že nebudujú pravicový, "ale ultraortodoxno-mesiášsky blok".



Prisľúbil, že jeho strana nepôjde so vlády so stranou Jednota (Likud) premiéra Benjamina Netanjahua, ak by v nej boli aj ultraortodoxné strany.



"Nevzdialime sa ani o milimeter od toho, čo sme sľúbili našim voličom," uviedol Lieberman.



Po voľbách v júni minulého roka sa Lieberman odmietol pripojiť k vláde vedenej Netanjahuom pre nezhody o zákone týkajúcom sa povolávania ultraortodoxných židov do armády.



Po nasledujúcich voľbách v septembri zasa Lieberman uviedol, že sa pripojí len k spoločnej koalícii vytvorenej stranou Likud a centristického bloku Modrá a biela (Kachol lavan). Týmto subjektom sa však napokon spoločnú vládu nepodarilo vytvoriť.



Minulý piatok zasa Lieberman vyhlásil, že nebude podporovať žiadneho kandidáta na predsedu vlády, pokiaľ nesplní jeho základné požiadavku, že nová vláda bude liberálna a sionistická.