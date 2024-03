Izrael ľudí z Rafahu presunie do humanitárnych enkláv v Pásme Gazy

Rafah 14. marca (TASR) - Izraelská armáda oznámila, že 1,4 milióna palestínskych vysídlencov, ktorí uviazli v meste Rafah na juhu Pásma Gazy, presunie do "humanitárnych enkláv" v strednej časti enklávy. Ich evakuácia sa uskutoční pred plánovanou inváziou izraelskej armády.



V stredu o tom podľa agentúry AFP informoval hovorca izraelskej armády Daniel Hagari. Dodal, že ofenzíva v Rafahu je z pohľadu izraelskej armády nutná, pričom jej načasovanie závisí od viacerých okolností.



Po úteku zo severu a centrálnej časti Pásma Gazy uviazla v Rafahu, meste blízko hraníc s Egyptom, viac ako polovica obyvateľov Pásma Gazy. Vysídlenci tam zápasia s vážnym nedostatkom potravín, vody, liekov a prístrešia.



Podľa Hagariho slov izraelská armáda teraz musí zabezpečiť, aby sa 1,4 milióna ľudí presunulo do humanitárnych enkláv, ktoré vytvorí spolu s medzinárodným spoločenstvom. "Poskytnú im dočasné bývanie, jedlo, vodu, poľné nemocnice," objasnil Hagari.



Hagari odmietol uviesť načasovanie invázie do Rafahu. Informoval, že armáda posilňuje svoju pripravenosť a dodal, že plánovaná operácia sa uskutoční "v čase najvýhodnejšom pre Izrael".



Izraelskí predstavitelia v pondelok pre americkú spravodajskú televíziu CNN uviedli, že invázia bezprostredne nehrozí - kabinet pre ňu zatiaľ neschválil vojenské plány.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však tvrdí, že je potrebné, aby izraelská armáda vstúpila do Rafahu a zničila tam zostávajúce vojenské prápory palestínskeho radikálneho hnutia Hamas.



Izrael podniká vojenské operácie v Pásme Gazy v reakcii na vpád palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023.