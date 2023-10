Izrael má informácie o všetkých rukojemníkoch zavlečených do Gazy

Tel Aviv 10. októbra (TASR) – Izrael má informácie o všetkých osobách odvlečených do zajatia v pásme Gazy, uviedol v pondelok večer hovorca izraelskej armády Daniel Hagari.



Ako TASR informuje na základe správy portálu Times of Israel (TOI), hovorca súčasne dodal, že príslušníci bezpečnostných zložiek dokončujú preverovanie jednotlivých domov v mestách a dedinách na juhu krajiny, kam sa uplynulý víkend infiltrovali ozbrojenci palestínskej organizácie Islamský džihád, pričom zabíjali a terorizovali civilné obyvateľstvo.



Hagari doplnil, že izraelská armáda tieto lokality evakuovala, zostalo v nich iba niekoľko rodín, ktoré evakuáciu odmietli.



Podľa slov hovorcu ďalší palestínski militanti už cez hraničný plot z pásma Gazy do Izraela neprenikajú a tí, ktorí sa o to pokúšajú, sú likvidovaní.



Zároveň vyhlásil, že armáda disponuje všetkými informáciami o osobách zajatých teroristami.



"Doteraz sme informovali 30 rodín," spresnil hovorca, ktorý avizoval, že počet zajatých bude zverejnený po tom, ako izraelské úrady upovedomia všetky rodiny.



Podľa správ izraelských médií sú medzi unesenými osobami aj cudzinci.