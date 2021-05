Izrael má nového šéfa Mosadu

Jeruzalem 24. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vymenoval v pondelok za nového šéfa tajnej služby Mosad Davida Barneu. Informuje o tom agentúra AFP.



Ide o kľúčový post v obrane židovského štátu voči vonkajším hrozbám. Barnea (56), ktorý slúžil ako vojak v elitnej prieskumnej jednotke Sajeret Matkal, sa k Mosadu pridal v roku 1996. Od roku 2019 tam pôsobil ako námestník riaditeľa, spresnil úrad izraelského premiéra.



Počas slávnostného vymenovania Barneu do funkcie Netanjahu naznačil kroky, ktoré by mohol Izrael podniknúť, aby zmaril plány Iránu k získaniu jadrových zbraní, píše AFP.



Svetové mocnosti od začiatku apríla rokujú vo Viedni v snahe navrátiť Washington k jadrovej dohode s Teheránom z roku 2015, od ktorej USA odstúpili v roku 2018.



Odstúpenie od dohody za vlády bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa a opätovné nastolenie sankcií voči Teheránu priviedlo Irán k vystupňovaniu svojich jadrových aktivít. Izrael s dohodou nesúhlasí. "Môže nastať situácia, keď si náš najvyšší cieľ - zaručiť, aby ajatolláhovia nezastavili 2000-ročnú existenciu židovského ľudu - bude vyžadovať, aby sme pristúpili k statočným a nezávislým rozhodnutiam," povedal Netanjahu. Irán trvá na tom, že jeho jadrový program je zameraný výlučne na mierové účely.



Barnea na poste šéfa Mosadu nahradil Jossiho Cohena, ktorý ho viedol od roku 2015. Cohen zohral významnú úlohu v nedávnych dohodách zameraných na normalizáciu vzťahov s arabskými krajinami. Cestoval do Spojených arabských emirátov (SAE) i Bahrajnu, keď medzi týmito krajinami a Izraelom sprostredkovali dohody Spojené štáty.



Cohen sa tiež mal pripojiť k izraelskému premiérovi v roku 2020 na návšteve Saudskej Arábie a rokovaniach s korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Saudská Arábia odmieta, že sa takéto stretnutie uskutočnilo. Cohenovo meno sa tiež spájalo s vlaňajším zabitím iránskeho jadrového vedca Mohsena Fachrizádeho-Mahábádího, aj keď Izrael incident nekomentoval.