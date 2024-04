Izrael má po útoku Iránu pripravené útočné i obranné plány

Jeuzalem 14. apríla (TASR) — Izrael má po nočnom raketovom a dronovom útoku Iránu pripravené plány na útočnej i obrannej operácie. Na večernom brífingu po nedeľňajšom zasadaní vojnového kabinetu to oznámil hovorca izraelských ozbrojených síl Daniel Hagari. TASR o tom informuje na základe správ televízie Sky News a portálu Times of Israel.



"Budeme pokračovať v ochrane Izraela a spolu s našimi partnermi budeme pokračovať vo vytváraní bezpečnejšej a stabilnejšej budúcnosti pre celý Blízky východ," konštatoval Hagari, ktorý obsah plánov nekonkretizoval.



Spresnil, že Irán pri nočnom útoku na Izrael vypustil približne 350 bezpilotných lietadiel a rakiet. Strely obsahovali 60 ton výbušnín, ktoré "mohli spôsobiť obrovské škody“.



Denník The New York Times s odvolaním sa na dvoch izraelských predstaviteľov napísal, že americký prezident Joe Biden v noci na nedeľu odhovoril izraelského premiéra Benjamina Netanjahua od bezprostredného odvetného úderu na Irán. Okamžitú odvetu podporilo niekoľko ministrov izraelskej vlády, nakoniec sa však neuskutočnil aj preto, že iránsky útok spôsobil len malé škody.



Portál Axios informoval, že americký prezident v telefonickom rozhovore s izraelským premiérom po iránskom údere povedal, že Washington nepodporí izraelský protiútok na Irán.



Minister izraelského vojenského kabinetu Benny Ganc v nedeľu povedal, že jeho krajina odpovie na iránsky útok, keď príde vhodný čas. Ganc chce po útoku vytvoriť "regionálnu koalíciu" proti Iránu.