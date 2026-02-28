Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael mal na Irán zaútočiť spolu s USA, Teherán pripravuje odvetu

APTOPIX Iran US IsraelAPTOPIX Iran US IsraelĽudia sledujú, ako sa po výbuchu v Teheráne v Iráne v sobotu 28. februára 2026 dym dvíha nad obzorom. Foto: TASR/AP

Izrael a USA podľa agentúry Reuters plánovali spoločnú operáciu niekoľko mesiacov a rozhodnutie vykonať útok padlo už pred niekoľkými týždňami.

Teherán/Tel Aviv 28. februára (TASR) - Sobotňajšie údery na Irán vykonal Izrael za účasti Spojených štátov, ich cieľmi boli sídla predstaviteľov iránskeho režimu a armády, informovala agentúra AFP. Iránske médiá hlásili údery po celom Iráne. Výbuchy bolo okrem metropoly Teherán počuť aj z ďalších miest. Irán podľa agentúry Reuters pripravuje odvetu, píše TASR.

Izrael a USA podľa agentúry Reuters plánovali spoločnú operáciu niekoľko mesiacov a rozhodnutie vykonať útok padlo už pred niekoľkými týždňami. Zdroj izraelskej televízie Channel 12 tvrdí, že „počiatočná fáza“ spoločného útoku má trvať štyri dni.

USA na Irán podľa nemenovaného predstaviteľa útočili zo vzduchu a z mora. Účasť Spojených štátov potvrdili aj zdroje agentúry AP.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac predtým oznámil, že Izrael podnikol preventívny úder na Irán, vyhlásil výnimočný stav a uzavrel svoj vzdušný priestor pre civilné lety.
