Pondelok 30. marec 2026
Napätie pokračuje, Izrael údajne útočil na univerzitu

.
Muž odstraňuje trosky z budovy poškodené po tom, čo bola neďaleká obytná budova zasiahnutá pri americko-izraelskom útoku v Teheráne v piatok 27. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Jeruzalem 30. marca (TASR) - Izraelská armáda v pondelok oznámila, že zaútočila na univerzitu v Teheráne, ktorú spravujú Iránske revolučné gardy (IRGC). Podľa Tel Avivu inštitúcia slúžila na vývoj pokročilých zbraní. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„V uplynulých dňoch sme zasiahli jeden z centrálnych objektov vojenskej infraštruktúry IRGC, ktorý sa nachádza v areáli Univerzity imáma Hosejna – hlavnej vojenskej akademickej inštitúcie IRGC, ktorá slúži aj ako núdzové zariadenie pre vojenské orgány režimu,“ uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády.

Univerzitu v minulosti navštívili vysokopostavení iránski predstavitelia vrátane bývalého najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.

„Počas operácie izraelské ozbrojené sily viackrát zasiahli vojenskú infraštruktúru v areáli univerzity s cieľom spôsobiť značné škody režimu v oblasti výroby a vývoja zbraní,“ uviedli izraelské ozbrojené sily.

Armáda zároveň dodala, že jej sily zničili tiež aerodynamické tunely pod univerzitou, chemické centrum, ako aj technologické a inžinierske centrum univerzity. Podľa Izraelčanov tieto objekty slúžili na vývoj zbraní.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ LÚPEŽ: Zlodeji ukradli z múzea svetoznáme obrazy

OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie vystriedal dážď, na ako dlho?