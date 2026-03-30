Napätie pokračuje, Izrael údajne útočil na univerzitu
Autor TASR
Jeruzalem 30. marca (TASR) - Izraelská armáda v pondelok oznámila, že zaútočila na univerzitu v Teheráne, ktorú spravujú Iránske revolučné gardy (IRGC). Podľa Tel Avivu inštitúcia slúžila na vývoj pokročilých zbraní. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„V uplynulých dňoch sme zasiahli jeden z centrálnych objektov vojenskej infraštruktúry IRGC, ktorý sa nachádza v areáli Univerzity imáma Hosejna – hlavnej vojenskej akademickej inštitúcie IRGC, ktorá slúži aj ako núdzové zariadenie pre vojenské orgány režimu,“ uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády.
„Počas operácie izraelské ozbrojené sily viackrát zasiahli vojenskú infraštruktúru v areáli univerzity s cieľom spôsobiť značné škody režimu v oblasti výroby a vývoja zbraní,“ uviedli izraelské ozbrojené sily.
Armáda zároveň dodala, že jej sily zničili tiež aerodynamické tunely pod univerzitou, chemické centrum, ako aj technologické a inžinierske centrum univerzity. Podľa Izraelčanov tieto objekty slúžili na vývoj zbraní.
