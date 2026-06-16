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Izrael mal zachytiť rakety Hizballáhu a v odvete útočil na Libanon

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Ľudia, ktorí sa vracajú do svojej dediny po oznámení dohody o predbežnom prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom, prechádzajú autom po ulici poškodenej predchádzajúcimi izraelskými leteckými údermi v južnej dedine Kherbet Selem v Libanone, v utorok 16. júna 2026. Foto: TASR/AP

Armáda tiež „identifikovala podozrivé vozidlo“ na juhu Libanonu a vypálila varovné výstrely.

Autor TASR
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Tel Aviv 16. júna (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila, že zachytila niekoľko rakiet vypálených militantným hnutím Hizballáh a v reakcii útočil na jeho postavenia v južnom Libanone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Dnes (v utorok) izraelské letectvo zachytilo niekoľko rakiet, ktoré odpálila teroristická organizácia Hizballáh smerom k oblasti, v ktorej izraelskí vojaci pôsobia v južnom Libanone. Krátko potom izraelské letectvo zasiahlo a zneškodnilo odpaľovacie zariadenie, z ktorého boli niektoré z rakiet vypálené,“ napísala izraelská armáda na Telegrame.

Armáda tiež „identifikovala podozrivé vozidlo“ na juhu Libanonu a vypálila varovné výstrely. Neskôr „podnikla v oblasti útok, aby hrozbu odstránila“.

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Obe strany však odvtedy hlásili pokračujúce útoky.
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