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Izrael mal zachytiť rakety Hizballáhu a v odvete útočil na Libanon
Armáda tiež „identifikovala podozrivé vozidlo“ na juhu Libanonu a vypálila varovné výstrely.
Autor TASR
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Tel Aviv 16. júna (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila, že zachytila niekoľko rakiet vypálených militantným hnutím Hizballáh a v reakcii útočil na jeho postavenia v južnom Libanone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes (v utorok) izraelské letectvo zachytilo niekoľko rakiet, ktoré odpálila teroristická organizácia Hizballáh smerom k oblasti, v ktorej izraelskí vojaci pôsobia v južnom Libanone. Krátko potom izraelské letectvo zasiahlo a zneškodnilo odpaľovacie zariadenie, z ktorého boli niektoré z rakiet vypálené,“ napísala izraelská armáda na Telegrame.
Armáda tiež „identifikovala podozrivé vozidlo“ na juhu Libanonu a vypálila varovné výstrely. Neskôr „podnikla v oblasti útok, aby hrozbu odstránila“.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Obe strany však odvtedy hlásili pokračujúce útoky.
„Dnes (v utorok) izraelské letectvo zachytilo niekoľko rakiet, ktoré odpálila teroristická organizácia Hizballáh smerom k oblasti, v ktorej izraelskí vojaci pôsobia v južnom Libanone. Krátko potom izraelské letectvo zasiahlo a zneškodnilo odpaľovacie zariadenie, z ktorého boli niektoré z rakiet vypálené,“ napísala izraelská armáda na Telegrame.
Armáda tiež „identifikovala podozrivé vozidlo“ na juhu Libanonu a vypálila varovné výstrely. Neskôr „podnikla v oblasti útok, aby hrozbu odstránila“.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Obe strany však odvtedy hlásili pokračujúce útoky.