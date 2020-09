Izraelský minister odstúpil na protest proti očakávanému lockdownu

Na snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu s ochranným rúškom v Jeruzaleme 24. mája 2020. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 13. septembra (TASR) - Popredný minister izraelskej vlády odstúpil v nedeľu z funkcie na protest proti očakávanému rozhodnutiu kabinetu o celoštátnom "", ktorý by mal platiť v období židovského Nového roka. Informovala o tom agentúra AP.Minister výstavby Jaakov Licman, ktorý počas počiatočného šírenia nového koronavírusu v Izraeli pôsobil ako minister zdravotníctva, kritizoval očakávané opatrenia ako extrémne s tým, že spôsobia neprimerane vysoké utrpenie verejnosti.Licman, ktorý vedie vplyvnú ultraortodoxnú frakciu v koaličnej vláde, vyjadril rozhorčenie najmä nad opatreniami, ktoré veriacim židom obmedzia účasť na spoločným modlitbách v synagógach počas nadchádzajúcich sviatkov.Izrael bol na začiatku pandémie uvádzaný ako príklad za zavedenie prísnych obmedzení pohybu ľudí a celoštátny lockdown. Po opätovnom otváraní ekonomiky v máji, ktoré kritici označili za unáhlené, sa však počet nových prípadov nákazy v krajine výrazne zvýšil, v dôsledku čoho vláda obnovila niektoré opatrenia.V čase, keď krajina každodenne hlási rekordné počty nových prípadov, by mala vláda podľa očakávaní v nedeľu hlasovať za ďalší celoštátny lockdown.Izrael dosiaľ zaregistroval viac ako 150.000 potvrdených prípadov ochorenia Covid-19 a vyše 1100 úmrtí. Vzhľadom na svoju populáciu deväť miliónov obyvateľov patrí táto krajina aktuálne medzi najhoršie zasiahnuté na svete, konštatuje AP.Licman sa sám skôr v priebehu roka nakazil koronavírusom.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu čelí značnej kritike pre svoj postup v prípade pandémie. Demonštrati sa každý týždeň schádzajú na protestoch, na ktorých žiadajú jeho rezignáciu pre obvinenia z korupcie a medzičasom aj to, že podľa nich nezvláda krízu spôsobenú koronavírusom.Politicky škodlivejší je však pre Netanjahua zrejme hnev ultraortodoxných židov, ktorí patrili k jeho najdôraznejším podporovateľom. Ich lídri dosiaľ využívali svoj politický vplyv, aby brzdili rozsiahle reštrikcie svojho spôsobu života. Miera infekcie v ultraortodoxných komunitách pritom patrí k najvyšším v krajine.Minulý týždeň Netanjahu oznámil nočný zákaz vychádzania v približne 40 mestách najviac zasiahnutých pandémiou, po pobúrení vplyvných náboženských politikov však ustúpil od plánu na ich úplné uzavretie.Izraelčania sa obvykle schádzajú na veľkých rodinných stretnutiach a zaplnia synagógy počas najväčšieho židovského sviatku Jom Kiput (Deň zmierenia), ktorý slávia niekoľko dní po židovskom Novom roku (Roš ha-šana), dopĺňa AP.